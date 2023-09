El nuevo jersey de punto fino de Lidl, el más barato y perfecto para otoño: cuesta 6,99 euros

Seguro que más de uno ha sufrido en sus carnes el dilema de no saber qué ropa ponerse en estos días con temperaturas tan cambiantes. Por las mañanas frío, pero sales de trabajar y calor, viene una DANA y tú en manga corta. Esto es un tópico muy común de estos meses y de la llegada del otoño. Por ello, lo ideal es buscar prendas de entretiempo para no pasar ni excesivo calor ni frío. Y Lidl no iba a ser menos y ha rebajado estos jerséis de punto fino para mujer.

Se trata de una prenda básica que puede ser parte de tu fondo de armario. Tiene mangas francesas y, según la web de Lidl, “un tacto suave y agradable” ya que está fabricado con “viscosa sostenible y respetuosa con los recursos naturales”. Asimismo, cuenta con cuello redondo y botones decorativos en la parte del hombro.

Y ahora lo mejor, su precio: antes costaba 7,99 euros y ahora está rebajado y cuesta 6,99. La cadena ofrece desde la S hasta la L; aunque no disponga de gran variedad de tallas, se trata de un jersey que se puede adaptar a todo tipo de cuerpos. Asimismo, está disponible en diferentes modelos para que puedas elegir el que más te guste: azul, salmón y beige. Sin embargo, si estás pensando en hacerte con uno de ellos no te relajes ya que van quedando pocas unidades; de hecho, algunos modelos ya se han agotado de manera online.

Jersey punto fino. Lidl.

Tal es la locura de estos jerséis de entretiempo que los clientes que los han comprado le han asignado una puntuación de 4,9 sobre 5 estrellas. Algunos de los comentarios han sido: "Buen material, buen corte, buen patrón.", "El suéter es suave, el tamaño es bueno, el precio es adecuado a la calidad." o "Muy agradable y cómodo".

