Desvelan la empresa que fabrica la cerveza de marca blanca de Lidl, Mercadona y Alcampo

Seguro que no es ni la primera ni la última vez que presencias un debate sobre qué cerveza comprar para los amigos y/o familia. Como con todo, siempre los hay los que prefieren una marca u otra. Sin embargo, lo que no hay lugar a dudas es que la marca blanca de los supermercados se trata de todo un éxito para los amantes de la cerveza. No obstante, lo que la mayoría desconocemos es la empresa que está tras este producto tan consumido. La compañía en cuestión es Font Salem, que de algún modo, pertenece al grupo Damm, ya que posee el 70% del grupo desde 2001.

La marca Steinburg de Mercadona, Argus de Lidl, Aurum de Eroski y Holbrand de Alcampo son algunos de los nombres más conocidos y unas protagonistas incuestionables en todos los hogares españoles. Sorprendentemente, una sola compañía es la responsable de la fabricación de estas cervezas de marca blanca de los supermercados españoles.

Font Salem se trata de una empresa que comercializa sus productos tanto en España como en el país vecino, Portugal, donde también distribuyen y copan gran parte del mercado. Concretamente, cuenta con dos fábricas en Valencia, la de El Puig de Santa María que se dedica a la elaboración de cerveza, y la de Salem, que se ocupa de los refrescos. Y la tercera se encuentra en Santarém, Portugal, que se producen tanto cervezas como refrescos.

Cervezas de un supermercado.

Además de fabricar estas marcas blancas, también cuentan con sus propias cervezas: Cintra, Tagus, Prima, Burgee Meester, Wierquer o Top Beer. Asimismo, su experiencia en el sector supera los 25 años, habiéndose ganado la confianza de las grandes empresas con las que trabajan.

