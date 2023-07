El invento de Alcampo para exterminar a todos los insectos de tu casa este verano: sólo vale 25,99 €

Seguro que una de las situaciones más molestas para la mayoría es tener moscas o mosquitos por alrededor. En esta época del año es común contar con ellos y aunque se trata de un ser vivo, no podemos evitar sentirnos molestos e incómodos con su presencia. Por ello los supermercados y grandes superficies ya ofrecen una gran variedad de productos para combatirlos, desde los habituales sprays hasta los aparatos electrónicos que funcionan por ultrasonidos, luz ultravioleta, etc. Alcampo no iba a ser menos, por ello ha lanzado esta lámpara antimosquitos de la firma Jata disponible por solo 25,99 euros.

El antimosquitos Jata Trap MlB11 es uno de los mejores que puedes hallar en Alcampo y es que cuenta con hasta 6 bombillas led ultravioleta que atraen a los mosquitos para acabar con ellos. A diferencia de otros dispositivos esta lámpara es respetuosa con el medioambiente ya que no contiene agentes que puedan contaminar.

Es eficaz e inofensivo para los seres humanos. Además, el fabricante recomienda usar este producto tanto en exterior como interior ya que ofrece una área de acción de hasta 50 metros cuadrados. Al acabar de usar se puede extraer la parte inferior y limpiar sin problema el depósito. Destaca su bajo consumo y su cómoda conexión USB.

Lámpara antimosquitos.

Esta lámpara tiene una potencia de 6 vatios y un voltaje de hasta 230 voltios. Además, se trata de una lámpara de lo más innovadora ya que cuenta con 3 opciones de iluminación y un gancho para colgar en cualquier espacio.

