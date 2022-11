Un recorrido por Muga, una de las doce mejores bodegas de Europa

Ahora que se acercan las navidades, tener un detalle inolvidable e irrepetible con los que más quieres puede resultar muy fácil si conoces bien a la persona y si optas por regalar una experiencia. En las sociedades occidentales, en general, vivimos colmados de bienes materiales así que regalar una actividad diferente será un éxito seguro. Si, además, a esta actividad le sumas buen vino, gastronomía tradicional de calidad y hasta un viaje en globo, pocos se resistirán.

Visitar Bodegas Muga, empresa familiar fundada en 1932 por Isaac Muga y Aurora Caño y ubicada en el conocido e histórico barrio de Haro en La Rioja, es todo eso y mucho más.

Para empezar, su localización: en el Barrio de la Estación de Haro, un enclave único para cualquier amante del vino. Pero también por otra serie de aspectos propios que le han valido el ser nombrada como una de las doce mejores bodegas de Europa para hacer enoturismo por la prestigiosa revista especializada Decanter.

Y no es el primer premio en este sentido. En el 2009 obtuvo el Premio Best of International en la categoría de experiencias innovadoras y prácticas sostenibles por esa oferta de actividades para acercar la cultura del vino y la Rioja en general a todo el mundo, así como por sus importantes pasos en materia de sostenibilidad. Tanto es así que es de las pocas bodegas de España que cuenta con el certificado que otorga la Federación Española de Vino (FEV), Wineries for Climate Protection.

Reducción de gases de efecto invernadero (GEI), gestión del agua, reducción de residuos y eficiencia energética y energías renovables son los cuatro pilares sobre los que se sustenta esta certificación, pionera y única en el sector del vino, y que Muga cumple tras haberse sometido a una exhaustiva auditoría.

Una bodega con certificación sostenible

Así que visitar Muga es también apostar por el medio ambiente. Entre las medidas ya adoptadas por la bodega, se encuentran el uso de la moderna técnica de la poda de respeto (respeto a la planta y a la savia cuando se hacen cortes a la cepa), la ampliación de su instalación fotovoltaica que aprovecha la luz solar para consumirla in situ en lugar de corriente eléctrica, abonos orgánicos, estaciones meteorológicas para predecir los diferentes fenómenos atmosféricos, la instalación de ‘hoteles de insectos’ con el fin de incentivar estas poblaciones así como cajas nido (cuyo fin es que las aves insectívoras que las ocupan acaben con los insectos que pueden terminar convirtiéndose en plagas) o el uso de la biomasa para la calefacción (mediante la combustión de desechos orgánicos).

Estos son solo algunos ejemplos de la apuesta de Bodegas Muga por mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras, del medio ambiente y, al mismo tiempo, por ahorrar costes.

Una apuesta que se materializa en las visitas que organiza. Un ejemplo es la posibilidad que ofrecen de visitar el viñedo en Segway con picnic y visita a la bodega incluidos. Aparte de por la sencillez de su uso, el Segway se caracteriza por ser un transporte ecológico, libre de humo, gases, ruido y, en definitiva, contaminación.

Otra manera de viajar de manera eficiente es en globo que, además, es la estrella de las actividades de Muga. ¿Te imaginas recorrer por las alturas sus viñedos y parte de los paisajes riojanos para culminarlo con un buen pícnic en el viñedo?

Tradición y modernidad

Desde sus orígenes en los años 30, en Muga se caracterizan por usar los materiales más nobles donde la tradición juega un papel fundamental. Un ejemplo es el proceso natural de clarificación con la clara de huevo fresco y la técnica de trasiega por gravedad.

Un punto a tener en cuenta y que igualmente hace imprescindible una visita Muga es la combinación de esa tradición con la modernidad, con las técnicas de elaboración más avanzadas. Con el roble como 'ingrediente' clave, son la única bodega de España con un maestro cubero y tres toneleros propios que fabrican en la propia tonelería de la bodega los depósitos y las barricas.

No es de extrañar que estas características, ese buen hacer de Muga, le hayan valido a su vino Prado Enea estar en el TOP 100 de la lista elaborada por la prestigiosa revista Wine Spectator, el único vino riojano allí presente.

Todas, señas de identidad que la constituyen en una de nuestras mejores bodegas. Incluso, aunque los vinos no sean tu pasión, el recorrido por su historia, los paisajes de sus viñedos situados en un entorno único y la legendaria ubicación de la bodega, ya merecen al menos una visita.

