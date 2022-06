La freidora de aire caliente avalada por la chef Clara Villalón

La chef Clara Villalón, exconcursante de ‘Masterchef’ y jurado del programa de Amazon Prime ‘Celebrity Bake Off’, ha presentado la línea Chef Edition de la freidora de aire Cosori Dual Blaze, distribuida oficialmente en España por Ziclotech, empresa especializada en hogar y cocina. Esta marca es la más demandada del mercado, ya que se trata de la alternativa más beneficiosa para la salud gracias a su sistema de calentamiento dual que acorta los tiempos de cocción y garantiza resultados crujientes, deliciosos y saludables.

Cosori Dual Blaze Chef Edition tiene como objetivo mejorar el proceso de cocinado, haciéndolo cada vez más sencillo, saludable, agradable y divertido para el usuario. La presentación ha contado con una embajadora de lujo, la chef Clara Villalón, que ha destacado las ventajas que tiene utilizar este producto: “Explorar todas las posibilidades de las Cosori es maravilloso. He conseguido resultados tremendamente jugosos en el interior pero locamente crujientes en el exterior. Me parece ideal tanto para los que cocinamos mucho como para los que no cocinan casi nada. Una forma de comer saludable y variado explorando posibilidades que muchos ni se imaginarían. Sólo hay que atreverse con cosas nuevas”.

Una de las grandes novedades de este modelo es que incluye un libro con 20 recetas exclusivas realizadas en exclusiva por la chef, que buscan sorprender a los usuarios: “El libro de recetas es variado, original, pero con recetas cercanas para que todo el mundo pueda hacerlas pero se divierta con sabores nuevos”, afirma Clara Villalón.

La innovadora freidora incluye 12 funciones personalizables de cocinado, que permiten freír por aire, hornear, asar, tostar, recalentar y mantener caliente diferentes tipos de alimentos, como pollo, filetes, pescado fresco, vegetales, patatas y comida congelada. Tiene una capacidad de 6,4 litros y los alimentos se cocinan hasta un 50% más rápido que en un horno tradicional y un 85% más saludables que una freidora convencional, con el mismo sabor y resultados crujientes.

Entre los modelos estrella de Cosori se encuentran: Premium Chef Edition, disponible en 3 colores, Smart Chef Edition y Pro Chef Edition. Todos ellos, incluido Cosori Dual Blaze Chef Edition, están disponibles en El Corte Inglés y Carrefour.

Tineco Extreme

En esta presentación, organizada por Ziclotech, también se ha llevado a cabo una exhibición de los modelos Extreme de la nueva gama Wet & Dry de productos de Tineco, empresa líder en el cuidado de los hogares y electrodomésticos inteligentes, que ha lanzado en España su nueva línea de aspiradores verticales 2 en 1 para la limpieza de sólidos y líquidos.

La marca ha incorporado dos modelos mejorados, Tineco Floor One S3 Extreme y Tineco Floor One S5 Extreme, que incluyen la función de desactivar el flujo de agua, además de otro modelo que se convierte en aspirador de mano, Tineco Floor One S5 Combo Plus.

Tineco Floor One S3 Extreme es un aspirador en seco y húmedo que destaca por tener dos tanques de agua diferenciados, uno para el agua limpia y otro para el agua sucia, haciendo que la limpieza sea más eficiente al realizarse siempre con agua limpia. Asimismo, cuenta con una doble funcionalidad de aspirador en seco y húmedo. Incluye el sistema iLoop, que detecta automáticamente el nivel de suciedad presente en el suelo, y su pantalla LED ofrece información sobre el nivel de batería, el estado del filtro o la potencia a la que se está aspirando.

Por su parte, Tineco Floor One S5 Extreme es un producto 2 en 1 que también cumple la doble funcionalidad de aspirar líquidos y sólidos y tiene integrado el sistema iLoop. La gran novedad de este dispositivo es que incluye un cabezal específico para la limpieza efectiva de bordes. Estos modelos pueden adquirirse en El Corte Inglés y Carrefour.

Miguel L. Peñalver, CEO de Ziclotech, destaca que estamos ante una nueva revolución en el hogar, con nuevos productos y categorías enfocadas en la salud y el bienestar: “Los usuarios cada vez demandan más tecnología que no solo les ahorren tiempo, si no que también aporten hábitos de vida saludables. La alimentación y la higiene son dos pilares fundamentales en este aspecto y tanto Cosori como Tineco han desarrollado productos innovadores que mejoran la vida de sus usuarios, y esa es la clave”.

