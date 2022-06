La nueva estantería rinconera de Alcampo que emula a la de IKEA: cuatro baldas y tirada de precio

Cada cosa tiene que estar en su sitio. Seguro que muchas veces has escuchado esta frase que suelen decir siempre las madres durante la infancia. Pues bien, no les faltaba razón porque si una casa no está organizada además de no encontrar nada, se convierte en un caos. Los supermercados como Aldi o Lidl cuentan con todo tipo de muebles que permiten una buena organización y ahora, Alcampo también ha sacado una estantería telescópica de esquina para poner en la ducha que no ocupa casi espacio.

La rinconera para ducha de Alcampo cuenta con cuatro baldas pequeñas y es muy ligera. Está fabricada por un tubo de aluminio de 19 mm de alta calidad para que la humedad y el agua no dañen sus propiedades y propicien roturas. Se puede comprar online por el increíble precio de 22,99 euros.

Es telescópica y de color blanco. Una de sus ventajas es que se adapta perfectamente a cualquier ducha, bañera o cuarto de baño. Además, las baldas son perfectas para colocar el champú, el jabón del cuerpo e incluso la esponja, debido a que cuenta con ganchos para colgarlas.

Rinconera para ducha.

Últimamente, la cadena española está sacando muchos productos prácticos y baratos que marcan la diferencia y que no tienen nada que envidiar a los más demandados por otros supermercados. Es el caso de su nueva bolsa de viaje ideal para llevar al aeropuerto o su nevera portátil para ir a la playa.

