La OCU añade a los dos peores helados del mercado otro más: de chocolate y muy popular

No hay verano sin helado. Y es que, si existe un negocio que sube considerablemente sus ventas en esta época del año son las heladerías. Cómo no iba a ser así, si con las altas temperaturas es uno de los alimentos que más apetecen. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un análisis sobre 50 marcas de helado que se venden en el mercado y ha analizado sus propiedades para seleccionar los mejores y así ayudar a los consumidores a cuidarse durante estos meses. Sin embargo, no todo iban a ser buenas noticias porque hay dos de ellos que ha catalogado como los peores del mercado. Ahora, ha añadido otro en esta categoría que sorprende, y mucho.

El informe de la OCU, donde ha utilizado la categoría Nutriscore para desvelar la calidad de los alimentos, ha revelado que los helados Nestlé Oreo Stick de Sándwich y el Kinder Bueno Ice Cream Bar son los peores del mercado porque han recibido las peores puntuaciones. Y es que, la calidad en este caso no ha entendido de marcas reconocidas.

El último helado al que la OCU ha catalogado con la letra E de la escala Nutriscore, que es la peor en lo que se refiere a aporte nutricional, es el denominado y reconocido como Choco clack de la marca Nestlé. Además, curiosamente este tipo de helado es uno de los favoritos de los consumidores y de los más demandados del mercado.

Helado Choco clack

Este helado relleno de cacao y recubierto con una mezcla de chocolate con leche y de trocitos de almendra caramelizada tiene sabor a vainilla. Y, pese a que es cierto que está delicioso, es una "bomba calórica". Los expertos de la OCU han determinado que además de ser poco saludable, contiene gran cantidad de azúcar que puede ser perjudicial para la salud.

