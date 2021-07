Probamos las 4 nuevas ensaladas de Mercadona que sustituyen al 'buffet': cuestan entre 4 y 4,50 €

En verano, los consumidores queremos comer productos fríos. Y si, además, no los tenemos que preparar, mejor. Cuando estamos de vacaciones, en muchos casos, no queremos complicarnos la vida y lo queremos todo hecho y en nuestra nevera. Mercadona lo sabe y, por ello, este mes de julio ha lanzado seis nuevas ensaladas ya hechas, sustituyendo las que podíamos hacer libremente en los buffet de su Listo para comer, la sección de platos recién hechos que ofrece el supermercado valenciano a sus clientes.

En EL ESPAÑOL, en consecuencia, hemos querido probar las cuatro ensaladas gourmet que ha empezado a comerciar la superficie dirigida por Juan Roig por 4 ó 4,50 euros. Si bien es cierto que, según promete el gigante valenciano, también se pondrá a disposición de los clientes dos ensaladas “básicas” de pasta y lechuga, no es menos cierto que “aún no están disponibles”, ha informado una trabajadora de Mercadona a este diario. Por ello, nos conformamos con comer las cuatro ensaladas más especiales en un día en el que el termómetro de la capital marca 36 grados.

Calor. Mucho calor. Eso es lo que sentimos a dos horas de la hora de comer de este miércoles. La solución: unas ensaladas recién hechas y salidas del frigorífico. En Mercadona, como se ha apuntado, ya sólo se venden las elaboradas, ya que han dejado de comerciarse las que se podían hacer en boles de cartón de dos tamaños distintos. “Hemos puesto a la venta en libre servicio cuatro ensaladas gourmet, una petición que nos estaban realizando nuestros jefes —que es como llamamos a los clientes en la compañía— junto con otras dos más sencillas y que se han elaborado con aquellos ingredientes que de manera más habitual incluían nuestros clientes cuando se las elaboraban ellos mismos”, han explicado fuentes del supermercado a El Independiente.

Un 'Listo para comer' de Mercadona. E.E.

Bien. Ahora es el momento de probarlas y ver si están a la altura de lo que suele vender Mercadona o si es posible darle otra vuelta de tuerca a las ensaladas, un plato que triunfa en España. Tanto que según el último Informe de Consumo Alimentario 2020, elaborado y editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 9,7% de las recetas que se preparan en este país son ensaladas verdes, liderando de manera indiscutible la clasificación de platos más consumidos. ¿Mercadona estará a la altura de lo que buscamos?

La compra

El olor a verano invade la capital que se encuentra supeditada bajo un sol de justicia. En estas condiciones, nos dirigimos a nuestro supermercado Mercadona más cercano que, por suerte, cuenta con la sección de Listo para Comer, la sección nacida en 2018. Y es que, ya sabe, esta sección de platos recién hechos no está presente en las 650 tiendas que tiene la cadena en España y Portugal, así que asegúrese de que en el suyo funciona —o no—.

Una vez accedemos a nuestro Mercadona acudimos directamente a la sección de Listo para comer, que ya hemos visitado otras veces y nos sorprende que las ensaladas no se encuentran en el escaparate. “Están en aquella nevera”, nos indica una trabajadora mientras señala un frigorífico contiguo. Y, efectivamente, ahí están las cuatro novedades frías de la cadena valenciana.

Las cuatro nuevas ensaladas se hallan en los frigoríficos próximos al escaparate de la sección 'Listo para comer'. E.E.

Estas son la ensalada de pasta, salmón y salsa tártara (4,50 euros); la ensalada de cuscús con salsa de cilantro (4 euros); la ensalada de patata y atún con salsa César (4 euros) y la ensalada de pollo asado y brócoli con salsa ranch (4,50 euros). Cogemos una caja de cada, cuyos pesos oscilan entre los 275 y 400 gramos, y rápidamente nos dirigimos a la caja. “Son 17 euros, por favor”, indica la cajera. Pagamos y nos vamos. Llegó, por fin, la hora de comer.

Comemos y valoramos

1. Ensalada de salmón con salsa tártara

La verdad, es una oportunidad de oro para poder probar y valorar las ensaladas de Mercadona. Y, aunque somos cuatro comensales, optamos porque cada uno pueda degustar las cuatro ensaladas, así nuestra valoración será aún más completa. Por ello, aunque comimos de manera simultánea los platos, comenzaremos explicando a los consumidores qué tal estaba la ensalada de pasta con salmón y salsa tártara (4,50 euros la caja de 275 gramos.

La ensalada de salmón con salsa tártara de Mercadona. E.E.

El plato está compuesto por un 36,5% de pasta cocida, un 16,4% de salsa tártara, cebolla, anchoa, un 14,5% de salmón ahumado, un 10,9 % de pimiento rojo, un 9,1% de calabacín asado, un 7,3% de tomate cherry, un 3,6% de espinacas baby y un 1,8% de almendra tostada. El resto de ingredientes equivaldrían a sales, vinagres, azúcares… Y, como es habitual en los productos de Mercadona, las instrucciones avisan a los consumidores los alérgenos que pueden contener.

Dicho esto, llegó el momento de comer. “El salmón está muy seco”, dice unos de los comensales tras masticar y tragar la comida. Y razón no le falta. Es verdad que al pescado empleado le falta jugosidad, pero hay algo que nos ha parecido un poco más grave. Lo ha expresado mi padre, José Antonio, chef con 40 años de experiencia en el sector culinario: “Aunque el plato tiene buenas características como el buen tratamiento del tomate y el calabacín, en líneas generales está seco. No sólo por el salmón, sino porque la supuesta salsa tártara que contiene está ausente. No sabe ni se aprecia”.

2. Ensalada de cuscús con salsa de cilantro

Parecía que, a priori, la suerte no sonreía a las nuevas ensaladas de Mercadona. La primera, la verdad, defraudó bastante, pero lo que ocurrió con la segunda fue apoteósico. La otra cara de la moneda. En este caso, la segunda ensalada probada fue la de cuscús con salsa de cilantro, cuya caja de 310 gramos nos costó 4 euros.

La ensalada de cuscús con salsa de cilantro de Mercadona. E.E.

En este caso, el plato, que es menos complejo que el primero, contiene el 48% de cuscús, el 16% de salsa de cilantro, el 9,6% de queso, el 8% de pimiento verde, el 6,4% de cebolla roja, el 1,6% de almendra tostada y el 0,8% de albahaca. Como en la ocasión anterior, las instrucciones indican qué productos pueden producir alergias a los consumidores.

Pero volviendo a la prueba, aunque el plato era más sencillo, estaba realmente bueno. Ideal para el verano y para resolverle, por ejemplo, una comida en la playa. “La salsa de cilantro que contiene es realmente refrescante, por lo que deja sensación de frescor en el paladar. Eso está muy bien en el verano”, indica el chef. “Los productos que han empleado son frescos y se nota que son bastante naturales por su sabor”, opina otra comensal. Quizá, ese frescor y esa vida que tenía la ensalada de cuscús hicieron que nos pareciera la mejor de las cuatro opciones.

3. Ensalada de patata y atún con salsa César

Pero, como si se tratara de un partido de tenis con sus vaivenes, la siguiente ensalada de Mercadona gustó menos. Fue, de hecho, la que menos sensaciones positivas generó de las cuatro. En este caso, nos referimos a la ensalada de patata y atún con salsa César (4 euros la caja de 400 gramos).

La ensalada de patata y atún con salsa César de Mercadona. E.E.

Y, como en anteriores ocasiones, lo primero es contarle a los consumidores qué ingredientes componen exactamente este plato. En primer lugar, el 60% del contenido corresponde a la patata cocida, mientras que el 12,5% y el 10% equivalen, respectivamente, al huevo cocido y a la salsa César. También contiene queso Grana Padano, agua, aceite de oliva virgen, anchoa y, por supuesto, un 7,5% de atún. El resto son ingredientes menores como el vinagre o pequeños trocitos de pepinillo, por ejemplo.

Pero, lo malo de esta ensalada, según los comensales, ha sido nuevamente su sequedad. “La patata está muy seca y dura. Igual le faltaba algún minuto de cocción”, indica el cocinero. Y la salsa César, aunque tiene buen sabor, es “escasa”. Tanto que apenas se aprecia. “Podrían ser más generosos con la cantidad de salsa”, opina otro comensal. Pese a todo, el huevo duro y el atún estaban buenos y eran frescos. Eso, quizá, la salvó un poco.

4. Ensalada de brócoli con pollo asado

Y, por último, una ensalada que también ha triunfado en el paladar de los comensales: la ensalada de pollo asado y brócoli con salsa ranch. Este plato y el segundo, de hecho, se disputaron ser elegidas como la mejor ensalada del ranking y, de hecho, para uno de los cuatro comensales fue la mejor. Y es meritorio, porque esta ensalada tiene algo más de complejidad, ya que cuenta con el pollo asado como una de las bases del plato.

La ensalada de brócoli con pollo asado y salsa 'ranch' de Mercadona. E.E.

Concretamente, contiene el 16,4% de pollo y el 32,8% de brócoli. Estos ingredientes principales son aderezados por un 13,1 % de salsa ranch, que también da sabor al 8,5% de queso curado; al queso Gran Padano; al 13,1 de tomates cherry; al 13,1% de espárragos trigueros; al 9,9% de lombarda picada y al 1,6% de pipas de girasol.

Y, de verdad, una delicatessen. Aparte de “refrescante”, los “ingredientes frescos estaban muy bien integrados y se potenciaban entre sí”, ha valorado el chef. “Y, en este caso, tenía la cantidad de salsa perfecta para darle sabor a toda la ensalada, pero no para eclipsar los sabores del resto de ingredientes”, ha continuado. “Esta muy buena; de las mejores”, ha resumido una de las comensales convocadas alrededor de la mesa.

También te puede interesar...

-Probamos los nueve platos inéditos del ‘Listo para comer’ de Mercadona por 44€: esta es la valoración

-Así me alimenté 7 días sólo con comida preparada de Dia, Mercadona y Alcampo y no morí en el intento

-Los 6 nuevos platos del ‘Listo para comer’ de Navidad de Mercadona: sus precios y el encargo

Sigue los temas que te interesan