Los nuevos potitos Nutribén transparentes: ahora con boca más ancha y 100% aceite de oliva virgen extra

La empresa de alimentación infantil española, Nutribén, continúa avanzando en su apuesta por la innovación.

Se introducen múltiples novedades:

- Con nuevos nombres más intuitivos y explicativos de lo que contiene la receta. Se han creado segmentos de consumo para facilitar la decisión de compra del consumidor: introducción, merienda, cena y recetas tradicionales.

- Sin sal ni azúcares añadidos (contiene azúcares naturalmente presentes).Sin aditivos, colorantes ni conservantes.

- Referencias de venta exclusiva en Bipack y ¡Nuevo potito de pollo con patatitas!

Afortunadamente, los consumidores de hoy en día están muy concienciados sobre el origen de los alimentos que abastecen los mercados. Cada vez más, nos mostramos más sensibles y preocupados por la salud del planeta, así como por la salud de nuestro organismo. Nos interesamos, principalmente, por los temas que afectan a la autenticidad, a la ética y a la sostenibilidad de los alimentos que llenan nuestra lista de la compra.

Nuevos potitos Nutribén

Para los clientes ya no es suficiente con que un producto luzca un packaging atractivo, o que contenga eslóganes varios como healthy, green, bio... El consumidor actual rehúsa de los envases no reciclables, y ansía conocer el producto que va a consumir con sus propios ojos, para no tener que deducirlo a través de un dibujo estampado en una etiqueta.

No hay mejor forma de acercarse a esto que a través de la transparencia, en su sentido más literal. Nutribén conoce las exigencias actuales tanto del sector como de sus consumidores, y se lanza de lleno en un proyecto responsable que aboga por la transparencia en los envases de sus potitos.

Transparencia a todos los niveles

Está demostrado que la transparencia y la información en los procesos de seguridad alimentaria, aumentan la confianza del consumidor. Por ello, Nutribén quiere facilitar a los padres su labor de elección en la alimentación complementaria de sus hijos.

Controles sanitarios exhaustivos: Nutribén es una empresa que pertenece a GRUPO ALTER (empresa española histórica del sector farmacéutico). Este hecho hace que cada uno de los controles sanitarios y de calidad de los potitos sean de una exigencia máxima, incluso superando los estándares requeridos a las empresas del sector. Es uno de los puntos diferenciales respecto a otras empresas alimentarias.

Origen español: La mayoría de los productos que llegan a la fábrica provienen de España. Los proveedores de Nutribén son una señal de garantía de calidad, y están consolidados en el sector alimentario desde hace décadas.

Agua de Madrid: Nutribén utiliza el agua del Canal de Isabel II en todos sus procesos. El servicio de abastecimiento de aguas de la Comunidad de Madrid permite a Nutribén trabajar con total seguridad en sus productos.