Nocilla entra por primera vez en la 'guerra' de las galletas: valoramos sus dos nuevas 'cookies' por 2€

“Leche, cacao, avellanas y azúcar… ¡Nocilla!” Probablemente recuerde el anuncio publicitario en el que la popular crema de avellanas de origen español le explica sus ingredientes principales. Y es que, si los italianos defienden a capa y espada su Nutella, en España, defendemos con orgullo, desde 1967, nuestra Nocilla. Nuestra crema de avellanas untable de toda la vida. Pero, como en todos los sectores, las compañías se renuevan. Por ello, la marca Nocilla —perteneciente a la empresa española Idilia Foods— por primera vez ha entrado en el mercado de las galletas con el lanzamiento de dos tipos de cookies. El resto de marcas pueden temblar, ya que la guerra de las galletas tiene un nuevo contrincante.

Por ello, en EL ESPAÑOL hemos querido degustar los dos tipos de galletas que ha lanzado Idilia Foods, una multinacional con sede principal en Valencia que, aparte de Nocilla, también fabrica otras marcas como Cola Cao, Paladin o los batidos de Okey. Pero, volviendo a lo que nos atañe; a las cookies de Nocilla, lo primero que hay que destacar es que unas galletas están rellenas de la Nocilla tradicional (de color chocolate) y, las otras, de Nocilla blanca. En ambos casos, tenemos grandes expectativas.

Pero antes de ponernos a comer las galletas de Nocilla, cabe mencionarle que cada pack de Nocilla Cookies contiene seis galletas y tiene un precio de 1,99 euros. Las Cookies Original, a su vez, también se presentan en un formato de cuatro unidades con un precio de 1,25 euros. Y, por último, en el caso de las Mini Cookies de Nocilla, el paquete de cada unos de los dos sabores —antes mencionados— contiene ocho galletas y vale 1 euro cada uno. El supermercado al que ha acudido este diario sólo tenía estas últimas que, si bien representan el formato pequeño, el sabor y la receta es la misma.

El formato de Mini Cookies de las galletas rellenas con Nocilla tradicional. E.E.

En todo caso, cuatro personas hemos probado las cookies de Nocilla tradicional y su homóloga de Nocilla blanca y el resultado ha sido que tres comensales hemos preferido las de la crema clásica y la cuarta blanca. “Yo prefiero la de Nocilla tradicional no sólo por su sabor, sino también porque me parecen algo menos empalagosas que las de Nocillas blanca”, explica José Antonio, uno de los cuatro catadores que tiene amplia experiencia en el mundo de la hostelería y de la repostería. “Eso sí, lo mejor de las galletas, en ambos casos, es la textura de la masa, que está muy crujiente, rica y bien integrada”, explica.

Sin aceite de palma

Personalmente, a mí también me han gustado más las galletas de Nocilla tradicional, porque me han parecido menos dulces. Y, además, cuando he partido cada galleta de 4,5 centímetros de diámetro con 0,9 centímetros —de media— de grosor, he notado que había más crema untable en el interior de la de Nocilla tradicional que en la de Nocilla blanca, que estaba algo más seca y vacía de contenido. Pero, sin duda, el éxito de la receta es que no han usado aceite de palma, que es un ingrediente habitual en la bollería y pastelería industrial.

Para mí, ése ha sido un logro del departamento de I+D+i de Nocilla, que, según su responsable, Jesús Serrano, tenía en le reto de hacer un producto “sin usar aceite de palma que fuese crujiente por fuera y tierno por dentro”. Algo que, la verdad, a nuestro juicio, han conseguido, ya que la cremosidad de la Nocilla —sobre todo en la tradicional— se notaba como explosión de sabor en cada bocado.

Las 'cookies' de Nocilla tradicional, a nuestro juicio, tienen más cantidad de crema que las de Nocilla blanca. E.E.

De hecho, el amplio relleno es otro logro del departamento de I+D+i de la marca de Idilia Foods, ya que, desde la compañía explican que se ha logrado gracias a incluir el mayor porcentaje de relleno en una galleta del mercado, con hasta un 35%. Pero insistimos, se nota más ese rellano en las Mini Cookies de Nocilla tradicional.

Galleta de Nocilla Blanca

“Las de Nocilla blanca parece que tienen menos relleno y, además, está muy dulce; casi que se necesita tomar con leche o algo que neutralice su dulzor”, decía otro comensal durante la particular cata que ha organizado este diario. “A mí me han gustado más, pese a su dulzor”, decía otra catadora, la única defensora de la cookie de Nocilla blanca frente a su homóloga.

Pese a ello, aunque en boca esté más dulce, serán las galletas de Nocilla tradicional las que tengan más calorías (504 kilocalorías por cada 100 gramos), frente a las de Nocilla blanca (499 kilocalorías por cada 100 gramos). O, en todo caso, de media, cada galleta de 8 gramos contiene unas 40 kilocalorías. Por ello tampoco hay que abusar de ellas, ya que cada adulto, en función de su actividad física, debe consumir unas 2.000 kilocalorías diarias de media.

Las 'cokies' de Nocilla blanca, junto a un vaso con leche. E.E.

Pero bueno, como todo en la vida, se puede comer sin abusar. Y es que lo bueno es que, por fin, la marca Nocilla, nacida en 1967, ha decidido lanzarse a ampliar su gama de productos y a entrar en la guerra de las galletas. “Son unas galletas muy esperadas, ya que nuestros consumidores nocillean muy frecuentemente sus galletas en sus casas. Son ellos quienes han convertido a las galletas en uno de los acompañantes más fieles de Nocilla, y por eso estas cookies son un homenaje a todos nuestros consumidores”, ha indicado, durante la presentación del producto, Amalia Cervantes, directora de Marketing de Nocilla.