Las mascarillas FFP2 más baratas de los supermercados: Alcampo, Aldi, Carrefour...

Países como Francia, Austria o Alemania ya han prohibido las mascarillas caseras y las de tela que filtren menos del 70% de las partículas, volviendo obligatorias las conocidas como mascarillas FFP2 en determinados contextos, por ejemplo al entrar en espacios públicos, bares o supermercados, entre otros. El azote de la tercera ola de Covid-19, con cifras récord de contagios y hospitalizaciones, así como las nuevas cepas, obligan a tomar medidas. Y España ya contempla imitar a sus países vecinos.

En este contexto, multitud de comercios se han puesto manos a la obra y ya se preparan para lo que podría ser un nuevo boom de mascarillas tipo FFP2, al igual que ocurrió con las quirúrgicas cuando se volvieron obligatorias y se gravaron al 4% en lugar de al 21%. Parece casi inevitable que estas versiones, más seguras -y más caras-, se requieran para acceder a ciertos espacios. EL ESPAÑOL, en consecuencia, ha inspeccionado a cuánto venden las mascarillas los diferentes supermercados y el resultado es claro: triple empate entre Alcampo, Aldi y Carrefour por los precios más competitivos.

Las dos cadenas ofertan sus mascarillas a dos euros la unidad. Alcampo, en concreto, vende en su catálogo los packs de tres por 5,99 euros y de diez por 19,99 euros; esto es, a 2 euros cada una. Están elboradas por cinco capas, lo que le da una protección del 95%, lo que las sitúa entre las mejor valoradas a la venta. Además, tienen una tira nasal que permite moldearla a la nariz para mayor comodidad. Las fabrica Ergonics, una empresa especializada made in Spain.

Mascarillas FFP2.

En las mismas se encuentra Aldi, que oferta unas mascarillas del mismo estilo con packs de 10 unidades a 19,99 euros o, por contra, packs de tres por 5,99 euros. La unidad no cambia. También en cinco capas, misma protección y, eso sí, una de las mejores valoraciones del sector para su distribuidora, Bergner Europe.

Les sigue muy de cerca Carrefour, donde ofertan las suyas a 1,95 euros la unidad y a 14,95 euros el de diez, por lo que te ahorrarías una mascarilla. De coger este pack, saldría más barato que las anteriores. Son modelos tipo de EPI, las clásicas blancas que más se ven últimamente, compuestas también por cinco capas de polipropileno, bandas ajustables de algodón y clip nasal de aluminio. También ofertan otro modelo, el negro, de fibra de algodón, por 1,95 euros la unidad y a 8,95 euros el pack de ocho. Todas ellas las fabrican en España.

Supermercado Tipo de mascarilla Precio de la unidad Precio del paquete Carrefour FFP2 NR (blanca) 1,95 euros 1,95 euros (1 unidad) Carrefour FFP2 NR Adulto (blanca) 1,50 euros 14,95 euros (10 unidades) Carrefour FFP2 (negra) 1,95 euros 1,95 euros (1 unidad) Carrefour FFP2 (negra) 1,79 euros 8,95 euros (5 unidades) Alcampo FFP2 ERGONIC 1,99 euros 9,95 euros (5 unidades) Aldi FFP2 1,99 euros 5,99 euros (3 unidades) Aldi FFP2 1,99 céntimos 19,99 euros (10 unidades) Hipercor FFP2 AIRNATECH 2,23 céntimos 17,90 (8 unidades)

Mercadona y Lidl

Pues resulta que no. Estas dos grandes cadenas, al igual que Dia, no venden mascarillas FFP2, sino que su oferta se limita únicamente a las quirúrgicas. Son más baratas, tienen distintos colores y están disponibles en varias tallas, también para niños, pero no cumplen con las actuales restricciones que se barajan en bares y restaurantes.

Esto resulta curioso, ya que la cadena de supermercados valenciana fue la primera en ofertar mascarillas quirúgicas y en rebajar su precio antes de la imposición del Gobierno. Pero, en lo que respecta a las FFP2, parece que esta vez no se han adelantado a los acontecimientos.

Una imposición inminente

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aseguró la semana pasada que el Ministerio de Sanidad no descarta "hacer obligatorio el uso de mascarillas FFP2 en algunas circunstancias concretas".

En rueda de prensa el jueves, el portavoz sanitario ha dicho que "puede ser razonable" extender el uso de estas mascarillas, tal y como están imponiendo algunos países del entorno europeo como Austria, donde se ha aprobado el uso obligatorio de este tipo de mascarillas en supermercados y en el transporte público. También en Baviera (Alemania).

A diferencia de las quirúrgicas, más comunes entre la población, las FFP2 no sólo protegen a los demás, sino también a uno mismo, pues cuentan con un nivel filtración mucho más eficaz que el de una mascarilla quirúrgica o sanitaria. "Se recomienda altamente al personal sanitario, que realiza maniobras que incrementan el riesgo de los aerosoles", mencionó Simón.

Mascarillas quirúrgicas

Además de las anteriores, los supermercados también venden mascarillas quirúrgicas e higiénicas. En EL ESPAÑOL hemos hecho una tabla con los precios de Mercadona, Carrefour, Dia, Alcampo, Hipercor, Eroski y Caprabo.

Supermercado Tipo de mascarilla Precio de la unidad Precio del paquete Mercadona Higiénica no reutilzable 30 céntimos 3 euros (10 unidades) Mercadona Higiénica infantil no reutilizable 30 céntimos 3 euros (10 unidades) Carrefour Higiénica no reutilzable 29 céntimos 2,89 euros (10 unidades) Carrefour Higiénica no reutilzable 29 céntimos 14,40 euros (50 unidades) Alcampo Higiénica no reutilzable 30 céntimos 1,50 euros (5 unidades) Dia Quirúrgica 21 céntimos 2,10 euros (10 unidades) Eroski Higiénica no reutilzable 30 céntimos 3 euros (10 unidades) Hipercor Higiénica no reutilzable 48 céntimos 27,24 euros (50 unidades) Caprabo Higiénica no reutilizable 30 céntimos 3 euros (10 unidades) Caprabo Quirúrgica 50 céntimos 5 euros (10 unidades)

También te puede interesar...