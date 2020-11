Así funciona el 'timo' del Black Friday: productos en oferta que nunca han sido rebajados

27 de noviembre de 2020. Si no lo ha hecho ya, marque en rojo esa fecha en el calendario. El Black Friday, en teoría, es el día en que se inaugura la temporada de compras navideñas. Esta tradición estadounidense que cada vez está más asentada en nuestro país, trae consigo miles de ofertas y descuentos para los consumidores. O al menos así debería ser. Porque hay determinados productos que, históricamente, no bajan.



Comprar los regalos de Navidad con antelación para que no te pille el toro y encima rebajados parece un sueño hecho realidad. Y es que a veces es eso, un sueño. Desde que adoptamos esta fiesta se ha escuchado mucho acerca de cuanto de fiable son las ofertas. Porque los precios bajan ese día -en algunas tiendas incluso toda la semana- pero, ¿subieron los días previos para quedarse finalmente al mismo nivel haciendo creer al consumidor que se trata de una oferta? ¿Son rebajas generalizadas o los chollos afectan a un número puntual de productos?

Idealo, el comparador online, ha comprobado que hay productos que no tienen descuento en el Black Friday. La Playstation 5, el Iphone 12 y los últimos artículos que han salido en el mercado son algunos ejemplos de los precios que no van a variar durante la próxima semana. Por lo tanto, si encuentran alguno de ellos rebajadados, por lo menos, sospeche. O pregunte antes de que le estafen.

No bajan

Playstation 5. Se puso a la venta el 19 de noviembre por 499,99 euros. Y, desde entonces, la demanda ha superado a la oferta. Por eso, no crean que van a encontrar ninguna rebaja. Y si la encuentran, sospechen.

iPhone 12. Se puso a la venta desde el 26 de noviembre desde 909 euros. Pues bien, tampoco se crean que van a encontrar rebajas. Es la joya de la corona de Apple y eso no cambia. No baja. Y si lo hace, no se fíen.

Play Station 5.

Novedades. Es difícil que encuentren los últimos modelos de su marca de ropa favorita. Lo normal es que las ofertas vayan enfocadas a los productos más 'viejos' o de otra temporada.

Los consejos



Siete de cada 10 encuestados no piensa gastar ni un euro en esta campaña según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Sin embargo, si es parte del 30% restante debe tener en cuenta que el primero Viernes Negro post Covid puede traer cambios. Y es que más de la mitad de los consumidores que va a aprovechar las ofertas va a hacerlo online. ¿En qué se traduce esto? Pues bién, aunque las webs están preparadas para un aumento de volumen, es más sencillo que se queden sin stock y que aumente el plazo de envío.



Las limitaciones de mercancías no van a afectar a todos los sectores por igual. De hecho, los más solicitados según Adrián Amorín, el ‘country manager’ de Idealo, van a ser los productos nuevos: “Lo hemos estamos viendo con un producto que ni siquiera había salido: la demanda de la Playstation 5 está siendo enorme”. Y aunque el pedido de las consolas siempre crece los meses de invierno, no va a ser el único artículo que se vea desbordado. La tecnología siempre tiene una fuerte demanda durante estas fechas, concretamente los móviles y los portátiles.



Debido al creciente flujo de compras que se va a producir, está previsto que las tiendas aumenten los plazos de envío. Si crece el número de compras, la logística tendrá que lidiar con ello y los comerciantes son conscientes. Por este motivo, antes de realizar su compra compruebe el plazo de entrega, ya que muy posiblemente aumentará de 2 ò 3 días a 5 ó 10. Con este margen los comerciantes se aseguran no pillarse los dedos y cumplir con lo que les aseguran a sus clientes.

¿Ofertas o estafas?

La gran pregunta del Black Friday. Aunque se pueden encontrar productos concretos a muy buen precio -los llamados chollos- y en general el porcentaje de artículos que bajan su precio es superior al porcentaje de los que lo suben o lo mantienen, no va a encontrar enormes posibilidades de ahorro según la OCU.



Esta organización lleva desde 2015 monitorizando los precios de miles de productos y analizando su evolución. En 2019, sólo un 17% del total bajaron su precio y un 25% de los artículos alcanzaron su coste más bajo durante el Viernes Negro. “El año pasado el ahorro medio en general era de un 8% aunque luego depende de la categoría”, explican desde Idealo.



Sin embargo les adelantamos que si está pensando comprar un televisor nuevo es muy probable que encuentre muy buenas ofertas durante estos días. ¿El motivo? Los fabricantes de televisiones contaban con vender grandes cantidades este verano 2020 en el que estaba programada la Eurocopa. Tras el aplazamiento de uno de los campeonatos de fútbol más relevantes, desde Idealo apuestan por una bajada de los precios de las televisiones.