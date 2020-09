Dime dónde vives y te diré qué marca de cerveza compras o dónde comes: el mapa por comunidades

Cada país es un mundo. Y sus ciudadanos tienen diferentes maneras de consumir productos, servicios o marcas. En España no iba a ser menos y la manera de adquirir un producto u otro; o el modo de uso de ciertas superficies dejan claro qué marcas son las más consumidas por los españoles. Los siguientes mapas nos desvelan cuestiones de diversa índole relacionadas con el cosumo en España como ¿qué marca de cerveza gusta más?; ¿a qué supermercado acuden más los clientes a hacer la compra?; o, ¿qué red de móvil es más popular en cada comunidad autónoma?

Así, DataCentric, una empresa de datos con más de 20 años de experiencia en el sector, ha elaborado 12 mapas que dejan claro, por comunidades autónomas, tanto las preferencias como las marcas más consumidas en España. La empresa ha desvelado qué preferimos los españoles en los siguientes productos: cerveza, cadenas de comida rápida, redes de móvil, marcas de ropa, supermercados, marcas de ropa deportiva, detergentes o plataformas de streaming.

También, el estudio expone cuál es el supermercado con más establecimientos abiertos que, de hecho, no coincide con el preferido. Además, DataCentric descubre qué empresa energética tiene más gasolineras por todo el territorio, qué banco tiene más sucursuales o cuál es la marca de coches más vendida en cada autonomía.

Los estudios de preferencias, según explica la empresa de datos, se han hecho a partir de 35.000 encuestas realizadas durante el primer semestre de 2020 a diversos internautas de toda España mayores de 18 años. A continuación, los 12 mapas, que conforman una radiografía sobre nuestros gustos o hábitos de consumo en España:

Las cervezas favoritas

El mapa de las marcas favoritas de cerveza en España en 2020. DataCentric

La cerveza es un producto que siempre presenta una batalla propia, ya que cada comunidad autónoma tiene la suya. Y que no se la toquen. Ejemplo de ello es la victoria de Mahou en la Comunidad de Madrid, Estrella Damm en Cataluña o Cruzcampo en Andalucía. Pero lo que está claro es que a nivel de preferencias, Estrella Galicia avanza sin frenos en toda España. Hasta un 32% de los internautas consultados por la empresa de datos declaran que la cerveza gallega es su preferida. Le siguen Mahou con un 15,9% y Heineken con un 11,5%.

¿McDonald's o Burger King?

El mapa de las marcas favoritas de comida rápida en España en 2020. DataCentric

Uno de los duelos internacionales más encarnizados en los últimos años es el librado entre McDonald's y Burger King, dos de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. Esa batalla por qué hamburguesa es la preferida por los consumidores también se libra en España. Según refleja DataCentric, en ese país McDonald's ha tenido una "ajustada" victoria, ya que ha obtenido un 22,5% de los votos mientras que su eterna rival ha sido votada por el 22,3% de los encuestados.

La red móvil preferida

El mapa de las marcas favoritas de telecomunicaciones en España en 2020. DataCentric

Ya es casi imposible vivir sin móvil. Y, en consecuencia, las operadoras de telefonía —y de otros servicios de telecomunicaciones— juegan un importante papel en nuestras vidas. Por ello, las empresas que ofrecen estos servicios también compiten y, este 2020, la ganadora en cuanto a preferencia ha sido Vodafone, que ha conquistado todos los terriorios salvo las dos Castillas, Extremadura y Melilla. Ha sido votada por casi el 30% de los usuarios, según la empresa de datos. Orange, con un 24,3% ha sido segunda mientras que Movistar (Telefónica), el gigante que monopolizó la telefonía en España, ha sido votada sólo por el 15,2% y desaparece del mapa.

La marca de ropa favorita

El mapa de las marcas favoritas de moda en España en 2020. DataCentric

Si Inditex es referente a nivel mundial en el mundo de la moda, en España no iba a ser menos. Zara, su tienda insignia, es la favorita para los consumidores de 14 de las 17 comunidades autónomas. Esta tienda textil ha obtenido 25,5% de los votos, mientras que la norteamericana Levi's, ha ganado la medalla de plata con un 20,8% de los votos. Cierra este ranking la tienda Bershka, también propiedad del grupo presidido por Amancio Ortega.

Nuestro 'súper' preferido

El mapa de las marcas favoritas de supermercados en España en 2020 DataCentric

Son ya pocos los territorios de España en los que Mercadona no triunfe. Y es que el supermercado valenciano presidido por Juan Roig es el preferido por los consumidores de toda España —salvo Galicia y el País Vasco—, según la encuesta de DataCentric. De hecho, ha machacado a sus rivales al obtener casi el 50% de los votos de los usuarios. En segundo y tercer lugar, respectivamente, se encuentran Lidl y Carrefour con un 16,3% y un 15,4%.

¿Nike o Adidas?

El mapa de las marcas favoritas de ropa deportiva en España en 2020. DataCentric

Si en el sector de la ropa, Zara vencía en casi toda España, en la ropa deportiva no hay ninguna empresa española en el podio. La batalla en este caso ha sido entre Nike y Adidas, las dos marcas deportivas más famosas del mundo —y con más ventas—. En España, sin embargo, los encuestados por DataCentric prefieren a Nike, la empresa norteamerciana, ya que ha obtenido un 41,1% de los votos. Adidas sólo ha llegado al 28,2% de los sufragios, aunque ha ganado en La Rioja, Navarra, Aragón, Ceuta y Melilla. En tercer lugar ha quedado Converse con un 5,5%.

Nos encanta Ariel

El mapa de las marcas favoritas de detergentes en España en 2020. DataCentric

Pese a ello, ¿de qué nos sirve acumular tanto ropa si no contamos con productos para su mantenimiento?. Por ello, los españoles, en este caso, no dudan a la hora de responder qué detergente prefieren para lavar sus prendas. La marca británica Ariel es la que ha ganado en toda España al obtener el 35,5% de los votos. No obstante, El Bosque Verde —la marca blanca de Mercadona— ha alcanzado, según DataCentric, el 15,3 % de los sufragios, mientras que los productos de Lidl llegan al 14% de los votos.

El monopolio de Netflix

El mapa de las marcas favoritas de plataformas de 'streaming' en España en 2020. DataCentric

Desde que las plataformas de streaming llegaron a nuestras vidas para quedarse, también, a nivel internacional, luchan por ser la más usada. En España, al menos, esta lucha no tiene emoción: Netflix, con un 55,4% de los votos, ha aplastado a sus rivales tiñendo de rojo el mapa de este país. YouTube ha quedado segunda con un 15,3% de los votos y Movistar+ tercera, alcanzando un 11,3% de los sufragios de los encuestados por DataCentric.

El 'súper' con más tiendas

El mapa de las marcas con más número de supermercados en España en 2020. DataCentric

La empresa de datos DataCentric no sólo ha analizado las preferencias de las españoles, sino que ha estudiado también qué empresas son más prolíficas en cada uno de sus sectores. En el caso de los supermercados, Dia, con 15,2%, es la empresa que más tiendas tiene abiertas en España, a pesar de que la encuesta refleja que los consumidores prefieren el Mercadona. De hecho, el supermercado valenciano tiene el 8,8% de los establecimientos. Y, Coviran, con un 8,4% es la tercera cadena con más tiendas abiertas.

La marca de coches más vendida

El mapa de las marcas de coche más vendidas por comunidades autónomas en 2020. DataCentric

El estudio, de hecho, no sólo ha sido elaborado con las fuentes propias de DataCentric. En el caso de los coches, la empresa de datos ha usado los publicados por estadísticasdecoches.com. La conclusión principal que se puede sacar, en este sector, es que durante 2019 Seat —con un 8,9% de ventas— fue la marca de coches que más vendió en toda España, lidernado claramente las ventas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias y Cantabria. Peugeot, con un 7,8% de las ventas, se lleva la medalla de plata, mientras que Volkswagen le pisa los talones con un 7,5%.

La empresa con más gasolineras

El mapa de las marcas con más número de gasolineras en España en 2020. DataCentric

Para que todos estos coches funcionen necesitan combustible. De ahí que DataCentric se haya preguntado por qué empresa energética tiene más gasolineras regadas por todo el país. La conclusión es clara: salvo en Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla, Repsol es la entidad que tiene más estaciones de servicio puestas a disposición de los consumidores con 17,4%. En segundo lugar, a nivel nacional, se posiciona Cepsa con un 12,1% de gasolineras abiertas, mientras que BP obtiene un 2,8%.

El banco con más sucursales

El mapa de los bancos con más sucursales por comunidades autónomas en 2020. DataCentric

El banco con más sucursales abiertas en la actualidad es Caixabank —18% de España—, que puede afianza y ampliar su liderazgo gracias a su reciente fusión con Bankia, que lidera el número de bancos abiertos en la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, pese a no ser líder en ninguna comunidad autónoma, está el Banco Santander con un 14,6% de las sucursales abiertas. Cierra este podio el BBVA, que tiene abiertos el 10,6% de los bancos de este país.