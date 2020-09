La vinoteca de Mercadona con bodegas "exclusivas": los 48 denominación de origen por menos de 5€

Diez de los vinos con D.O. que vende Mercadona. De fondo, una imagen de las bodegas Félix Solís. E.E.

28 años. Ése es el tiempo que lleva la bodega Ontañón, originiria del municipio de Quel (La Rioja), colaborando con Mercadona. En aquella entonces el viticultor Gabriel Pérez inició una relación profesional con Juan Roig, presidente del supermercado valenciano, antes de que éste fuese popular —sólo tenía abiertas 10 tiendas—. Pero, desde sus inicios, esta superficie se empezó a fijar en el vino, uno de los productos por antomasia de la gastronomía española. Querían comerciar calidad y por ello buscaron distintas Denominaciones de Origen (D.O.) de esta tradicional bebida alcohólica hecha de uva. Un hito que han conseguido en la actualidad al contar en sus estanterías con 55 vinos D.O., de los cuales 48 no alcanzan los 5 euros la botella: Riojas, Riberas del Duero, Toro, Ruedas, Ribeiros... de todo.

Pero gran parte de la culpa de esta prolífica oferta la tiene la bodega Ontañón, nacida en 1985, pues produce "en exclusiva" hasta 16 vinos para Mercadona, según cuentan a EL ESPAÑOL fuentes de la empresa vinícola. Todos tienen Denominación de Origen: Rioja, Ribera del Duero o Rueda. Y todos tienen precios asequibles en relación a su "calidad". "Mercadona, a diferencia de otras superficies, mantiene el precio de los vinos y no los baja aunque tengamos un año peor. Éso es fundamental para dar valor a la cadena y, a nosotros, como productores", cuenta un trabajador de la citada bodega.

Ontañón, de esta manera, produce cinco variedades de vinos tintos, dos de blancos y dos de rosados con D.O. Rioja bajo el nombre de Arteso y de Comportillo. Los cinco tintos restantes con D.O. Ribera del Duero se llaman Abadía Mantrús y Condado de Teón. Es más, es el mismo nombre que reciben dos blancos verdejos con D.O. Rueda. Sus precios difieren, evidentemente, en función del tipo de vino y el proceso de elaboración. Unos procesos que, a través de los años, les "han servido para mejorar los vinos", explican desde la bodega Ontañón.

Imagen de un viñedo riojano, que pertenece a la bodega Ontañón. CEDIDA

El más caro es una de la joyas de la corona que produce esta bodega. Es el vino tinto de reserva Abadía Mantrús, cuyo precio es de 7,20 euros la botella. Algo casi excepcional, porque la vinoteca de Mercadona vende el 87% de los vinos D.O. a un precio inferior de los 5 euros. Es el caso del vino tinto D.O. Valdepeñas Viña Albali crianza [2,65 euros], producido por las bodegas Félix Solís, otro de los grandes y tradicionales socios del presidente de Mercadona, ya que "el fundador de la empresa, Don Félix Solís padre, lleva vendiéndole vino a Juan Roig desde que éste inició su negocio en el mundo de la alimentación", explica a este diario Javier Ferrer, director comercial del Área de Alimentación de esta bodega.

Algunos D.O. inferiores a 5 euros

Pero volvamos a las bodegas riojanas de Ontañón. Entre los 16 vinos "exclusivos" con D.O. que elaboran para Mercadona hay dos blancos, de Rueda. De hecho, si usted está tomando un pescado lo mejor será maridarlo con uno de ellos. En este caso, la bodega Ontañón le ofrece el Rueda Abadía Mantrús por el módico precio de 2,20 euros o el Condado de Teón a 3,95 euros. El resto de bebidas de esta bodega que puede adquirir con un precio inferior a los 5 euros son los tintos D.O. Rioja Comportillo cosecha [2,30 euros]; Comportillo crianza [2,90 euros]; Comportillo reserva [3,95 euros] y el Arteso Crianza [4,50 euros].

Sin embargo, si usted es amante de los D.O. Ribera del Duero, Ontañón le ofrece, por un precio también inferior a los 5 euros a través de Mercadona, estos tintos: el Abadía Mantrús roble [3,15 euros]; el Abadía de Mantrús crianza [3,80 euros] y el Condado de Teón roble [4,95 euros]. En cuanto a los rosados, la bodega riojana produce dos vinos que podrá comprar sin llegar al billete de 5 euros. Son el los D.O. Rioja Arteso clarete [3,25 euros] y el Comportillo cosecha [2,35 euros].

Raquel Pérez Cuevas, directora de la bodega Ontañón. CEDIDA

Todos estos vinos no los verá ni en otros supermercados, ni en restaurantes... sólo acudiendo a una de las 1.600 tiendas que Juan Roig tiene abiertas en España actualmente.

La confianza mutua

Y es que el matrimonio entre Mercadona y la bodega Ontañón se basa en "la confianza mutua" que tienen una empresa con la otra. Su crecimiento, de hecho, ha ido de la mano, pues hace 28 años, Gabriel Pérez fundó en La Rioja Oriental una pequeña bodega, "lugar donde sólo había otras tres" y la competencia era complicada. Hasta que unió su destino al de Juan Roig. Ello le ayudó a hacer crecer sus viñedos y, en consecuencia, los productos elaborados, pues "Mercadona, al crecer, empezó a pedir más vino con base de calidad", según explican desde la bodega a este diario.

Pese a ello, Gabriel Pérez ya no dirige la bodega, sino que están a su cargo sus cuatro hijos Raquel, Leticia, Rubén y María, que son la "cuarta generación de esta familia" que se dedica a la viticultura. La colaboración con Mercadona sigue hasta el punto de que cada año le abastece de 16 millones de botellas con D.O., según explican desde la entidad.

Buscando más exclusividad

Mercadona, aún así, no se estancó entablando solamente profundos lazos con Ontañón, una de sus bodega insignia a la hora de colaborar, sino que estaba convencida de que había que ofrecer a sus clientes buenos vinos de distintas Denominaciones de Origen de España. Por ello, también ha recurrido a otras bodegas españolas con diversas D.O. Ejemplo de ello es la bodega Virgen de la Viñas, con sede en Tomelloso, que surte al gigante valenciano de cuatro vinos con D.O. La Mancha. De hecho, fuentes de la entidad dicen que los fabrican "exclusivamente para Mercadona".

Rafael Torres, presidente de la bodega Virgen de las Viñas y los vinos Fidencio, comerciados por Mercadona. CEDIDA

Son los vino Fidencio, cuyos tintos cuestan 1,20 euros o 1,45 euros, en función de si son de crianza o no. También la bodega Virgen de la Viñas ofrece, bajo el mismo nombre, un vino blanco y uno rosado, todos con D.O. manchega y comerciados por el razonable precio de 1,20 euros.

Esta bodega fue fundada por "17 agricultores de Tomelloso [Ciudad Real] con el pensamiento de que agrupándose podrían defender mejor sus productos y disminuirían los costes" en 1961, según explican desde la entidad. Pero su crecimiento, a través de sus casi 60 años de historia, ha hecho que hasta 3.000 socios agricultores compongan en la actualidad la bodega, bajo la presidencia Rafael Torres Ugena.

Otra relación vinícola duradera

La relación de la bodega Virgen de las Viñas con Mercadona —desde 2010—, sin embargo, no es tan antigua como la que tiene el supermercado valenciano con las bodegas de Félix Solís. Esta empresa nació en 1952 en el municipio de Viñanueva de los Infantes (Ciudad Real) y los nexos que tiene con la superficie de Juan Roig tienen cerca de 40 años, según cuentan a este diario desde la empresa.

Las barricas de vino en el interior de la bodega Pagos del Rey, una de las pertenecientes a Félix Solís. CEDIDA

"Don Félix le vendía vino a Mercadona desde que abrió su primera tienda", explica Javier Ferrer, director comercial del Área de Alimentación de esta bodega, que través de los años ha ido creciendo hasta contar con vinos con varias D.O. españolas. Destacan, en este sentido, los vinos con D.O. Toro Conquero roble [2,65 euros] y Gran Conquero madurado en barrica 12 meses [4,85 euros], ya que la bodega los produce, bajo estos nombres, "en exclusiva" para Mercadona. "De estas referencias, producimos alrededor de dos millones de botellas cada año", añade Ferrer.

Sin embargo, si usted quiere degustarlos en un resturante o comprarlos en otras superficies ha de pedir el vino D.O. Toro con nombre Bajoz. "Realmente, es el mismo vino", cuentas fuentes de las bodegas de Félix Solís. El otro vino producido en esta casa y comerciado en abundancia por el gigante valenciano es el Viña Albali, con D.O. Valdepeñas. Su precio: 2,65 euros la unidad.

En todo caso, tanto la bodega Ontañón —riojana— como las bodegas Félix Solís —con sede principal en Valdepeñas (Ciudad Real)— son dos socios indispensables para Mercadona. Gran parte del mérito de que este supermercado valenciano pueda vender 48 de 55 vinos con D.O. lo tienen estas bodegas —entre otras—. Lo que está claro es que Mercadona se ha caracterizado por buscar tradición vinícola por todo el territorio español para poder comerciar cada uno de los vinos de la siguiente lista:

Vinos tintos

Denominación de origen (D.O.) Nombre Precio de la botella de 750 ml Valor en euros de cada litro Rioja Comportillo cosecha 2,30 euros 3,07 Rioja Comportillo crianza 2,90 euros 3,87 Rioja Comportillo reserva 3,95 euros 5,27 Rioja Arteso crianza 4,50 euros 6,00 Rioja El Coto crianza 5,85 euros 7,80 Rioja Cune crianza 6,55 euros 8,73 Rioja Arteso reserva 7,00 euros 9,33 Ribera del Duero Abadía Mantrús roble 3,15 euros 4,20 Ribera del Duero Abadía Mantrús crianza 3,80 euros 5,07 Ribera del Duero Condado de Teón roble 4,95 euros 6,60 Ribera del Duero Abadía Mantrús reserva 5,40 euros 7,20 Ribera del Duero Condado de Teón crianza 6,50 euros 8,67 Valdepeñas Conde de Egara reserva tempranillo 1,99 euros 2,65 Valdepeñas Señorío de los Llanos crianza 2,65 euros (1 litro) 2,65 Valdepeñas Pata Negra 2,65 euros 3,53 Valdepeñas Viña Albali crianza 2,65 euros 3,53 Toro Arribeño joven 2,00 euros 2,67 Toro Conquero roble 2,65 euros 3,53 Toro Gran Conquero madurado en barrica 12 meses 4,85 euros 6,47 La Mancha Fidencio 1,20 euros 1,60 La Mancha Fidencio crianza 1,45 euros 1,93 Navarra Embrujada roble 2,00 euros 2,67 Navarra Davida sin sulfitos añadidos 3,65 euros 4,87 Utiel-Requena Torre Oria crianza 2,00 euros 2,67 Utiel-Requena Bobal Viñedo antiguo Torre Oria 2,90 euros 3,87 Campo de Borja Borsao 1,86 euros 2,48 Campo de Borja Borsao barrica 2,30 euros 3,07 Arribes del Duero Hacienda Zorita crianza 2,30 euros 3,07 Madrid Condado de Tielmes roble 3,25 euros 4,33 Méntrida Mimbral reserva 3,25 euros 4,33

Vinos blancos

Denominación de origen (D.O.) Nombre Precio de la botella de 750 ml Valor en euros de cada litro Rueda Abadía de Mantrús 2,20 euros 2,93 Rueda Arribeño 2,20 euros 2,93 Rueda Arribeño sauvignon blanc 3,00 euros 4,00 Rueda Condado de Teón 3,95 euros 5,27 Rueda Marqués de Riscal 7,40 euros 9,87 Rioja Comportillo cosecha 2,35 euros 3,13 Rioja Arteso 3,00 euros 4,00 Rioja El Coto 3,85 euros 5,13 Rioja Diamante 3,99 euros 5,32 Rías Baixas Pazo de Orantes 3,55 euros 4,73 Rías Baixas Ponte Tamuxe 5,50 euros 7,33 Valencia Allegretto Alba 1,50 euros 2,00 Valencia La Malcriada dulce 2,25 euros 3,00 Ribeiro Pazo de Orantes Fresco y Afrutado 1,85 euros 2,47 La Mancha Findencio 1,20 euros 1,60 Motilla-Moriles Fino Corredera 2,25 euros 3,00 Jerez de la Frontera Fino Real Tesoro 2,70 euros 3,60 Sanlúcar de Barrameda Manzanilla La Bailaora 2,44 euros 3,25

Vinos rosados

Denominación de origen (D.O.) Nombre Precio de la botella de 750 ml Valor en euros de cada litro Rioja Comportillo cosecha 2,35 euros 3,13 Rioja Arteso clarete 3,25 euros 4,33 Navarra Hypatia 1,79 euros 2,39 La Mancha Fidencio 1,20 euros 1,60

Vinos dulces