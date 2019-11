Las 10 lavadoras que te puedes comprar por menos de 500 euros: la lista para el Black Friday

El invierno ha titubeado con llegar… Hasta que lo ha hecho definitivamente. Las temperaturas han bajado y, definitivamente, propios y extraños hemos tenido que sacar jerséis, sudaderas, bufandas… Con lo que eso implica: lavar, lavar y lavar. Por eso, quizás, usted esté pensando en comprarse una lavadora, pero no muy cara. A ser posible, que sea buena, bonita y barata. ¡Cómo no! Pues bien, aunque no lo crea, haberlas haylas. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha hecho pública una lista con algunas que no cuestan ni 500 euros. Son una auténtica ganga. Estos son los detalles de cada una de ellas… ¡Perfectas para el Black Friday!

1. Samsung WW90J5355DW: 499 euros

Presume de lavar con idénticos resultados con agua fría y caliente. Cuenta con tecnología EcoBubble que, según la propia marca, “genera burbujas (antes de que comience el ciclo de lavado) capaces de penetrar en los tejidos más rápidamente”. A partir de ahí, la OCU la ha aupado al número uno de su particular ranking.

“Es una de las mejores en el aclarado de prendas, sobre todo en el programa de algodón”, reza el análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios. Es perfecta para familias por sus nueve kilos de capacidad. ¿Lo peor? Es muy ruidosa cuando centrifuga y es grande.

Samsung WW90J5355DW.

2. Electrolux EW2F4722AB: 309 euros

La principal virtud que destaca Electrolux sobre esta lavadora es su función TimeManager, que permite “reducir los ciclos de lavado a tu gusto”. En el panel, el usuario puede acortar el ciclo hasta en cuatro etapas. Además, garantiza que el dosificador se mantenga limpio gracias a “el chorro de agua a alta presión de la tecnología PowerJet”.

La OCU la coloca dentro de su grupo de “compras maestras”. Destaca su excelencia a la hora de eliminar las manchas en el programa de algodón. También su “buena eficacia de centrifugado” en el mismo centrifugado y su bajo consumo de agua y coste anual.

Su contra es que “no aclara bien en el programa de sintéticos”, que es ruidosa en el centrifugado y que sus programas son demasiado largos para una máquina de siete kilos.

ELECTROLUX EW2F4722AB.

3. LG F2J5WN3W: 399 euros

LG le atribuye 22 años de “vida útil mínima certificada” y le da al consumidor 10 años de garantía. “Es la única que lava y cuida la ropa dejándola como lavada a mano gracias a la exclusiva tecnología 6 motion Direct Drive (…) Combina seis movimientos del tambor para maximizar el resultado de cada programa y adaptar el lavado a cada tipo de tejido”, añade. Se puede, además, detener para meter más ropa durante los programas.

La OCU la incluye dentro de sus “compras maestras”. Es buena centrifugando, su consumo es bajo tanto en agua como electricidad, pero es pequeñita (8 kilos) y es demasiado ruidosa al centrifugar.

LG F0J5TN3W.

4. Electrolux EW2F4822AF: 449 euros

Lavadora de carga frontal TimeCare 500 (se pueden acortar los programas a gusto del consumidor), de ocho kilos, autosense, display LCD y filtro AutoClean, entre otras propiedades.

La OCU le da 65 puntos sobre 100 y destaca, como sus puntos fuertes, la fiabilidad de la marca, la eficacia de lavado y el centrifugado. Sus puntos débiles son el ruido y el aclarado.

ELECTROLUX EW2F4822AF.

5. Whirlpool FWG81284W SP: 499 euros

La OCU le da 63 puntos sobre 100. Entre sus virtudes incluye la eficacia de lavado, el centrifugado, el consumo de energía y agua, y la fiabilidad de la marca. ¿Lo peor? El aclarado, el ruido y la facilidad de uso.

WHIRLPOOL FWG81284W SP.

6. Beko WTA 7612 XSW: 399 euros

La OCU le da una puntuación de 62 sobre 100. En general, la valoración que hace de la lavadora es buena: “elimina todas las manchas”, reza en su análisis. Le da “resultados aceptables de centrifugado”, un “consumo normal de agua”, “ruido normal” y “motor inverter”. Pero todo no va a ser bueno. Le da poca eficacia en su aclarado y reconoce que su consumo eléctrico es demasiado elevado.

BEKO WTA 7612 XSW.

7. LG F2J5WN3W: 399 euros

La OCU la incluye en su catálogo de “compras maestras” y le da una puntuación de 60 sobre 100. Es bastante económica: sólo tiene 81’17 euros de coste anual (la que menos de entre todas las analizadas hasta ahora). Sus puntos fuertes son la fiabilidad de la marca, el consumo de agua y electricidad, y el centrifugado. Los peores son la eficacia de lavado, el aclarado y el ruido.

LG F2J5WN3W.

8. Zanussi ZWQ61235CI: 469 euros

Lavadora de carga superior de 6 kilos, 1200 rpm, Display LCD, programa rápido de 30 minutos… La OCU la incluye dentro de sus categorías de “mejor análisis” y “compras maestras”. Es “excelente a la hora de eliminar manchas en el programa de algodón”. Es, además, eficaz en el centrifugado y fácil de mantener.

Pero no es perfecta. El programa de sintéticos, según la OCU, “no aclara bien”. Los programas son largos y el consumo eléctrico es elevado para su reducida capacidad. Es, además, “muy ruidosa” en el centrifugado.

ZANUSSI ZWQ61235CI.

9. Indesit BTW A71253 (EU): 469 euros

La OCU la incluye dentro de su categoría de “compras maestras”. Tiene una capacidad de 7 kilos y una velocidad de centrifugado de 1200 rpm. Es, según la misma organización, “eficaz en el lavado y con un bajo consumo de energía y agua”. Además, también es buena a la hora de centrifugar las partes y, sobre todo, en el programa de sintéticos.

Lo único que le reprocha la OCU es que “no aclara bien” en el programa de sintéticos y que es “bastante ruidosa” durante el centrifugado.

INDESIT BTW A71253 (EU).

10. Indesit EWC 81483 W EU: 216 euros

La OCU le da 58 puntos sobre 100. Su tipo de carga es frontal, su velocidad de centrifugado 1400, su coste anual 96,50 euros y su capacidad máxima es de ocho kilos. Sus puntos fuertes son la fiabilidad de la marca, el centrifugado y el consumo de electricidad y de agua. Sus puntos débiles son la dificultad de uso y el aclarado.