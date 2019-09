¿Y si te toca el bote de Euromillones? Lo que nunca deberías hacer y los pasos a seguir

El viernes 20 de septiembre se sorteó el cuarto mayor premio de la historia del Euromillones con 188 millones de euros. Pero, ¿qué pasos debemos seguir para cobrarlo si nos toca? ¿Qué debemos saber al respecto?

Hace unos años se creó un libro desde Loterías y Apuestas del Estado donde se daban consejos para gestionar el dinero del premio. Una buena guía que, sin embargo, no se reparte (antes se les daba a los bancos). Por ello, en EL ESPAÑOL te damos los consejos que debes seguir si te toca el Euromillones o cualquier otro premio de la lotería.

Aunque primero, obviamente, conviene saber qué es lo que no hay que hacer. Es decir, publicar que te ha tocado en redes sociales, tener el resguardo en un lugar seguro, no salir con él a la calle salvo para ir a cobrarlo y, en definitiva, no hacer lo que no se debe.

Dónde acudir si te toca

Cuando nos toca un premio de la lotería hay dos puntos a tener en cuenta. Si el premio supera los dos mil de euros, el agraciado deberá acudir a cualquiera de las entidades bancarias con las que tiene un acuerdo, en este caso son BBVA, el Banco Santander, LaCaixa y todas las entidades bancarias que forman parte de la CECA. Pero si el importe ganado es menor tan solo tendrá que ir a cualquier administración de lotería.

Cuándo se cobra el premio

Una vez se ha acudido a la entidad financiera, ellos comprueban el resguardo y firmarán un contrato con el agraciado. El ingreso es rápido: se recibirá al día siguiente siempre que se haya firmado la autorización.

Cuánto se queda Hacienda

No todo el premio será íntegro para el ganador. Si es superior a 20 mil euros tendrá que declararlo y Hacienda se quedará el 20%. Antes se quedaban ese porcentaje a partir de 2.500 euros, pero se modificó en julio de 2018. En cambio, si no supera esta cifra, no será necesario informar a la Agencia Tributaria. Esta declaración se hace con el fin de evitar el blanqueo de capitales.