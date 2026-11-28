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Feijóo promete eliminar el IVA de la carne y el pescado en las tiendas ante la inflación: con Sánchez tienen un 10% de IVA

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo promete eliminar el IVA de la carne, el pescado y las conservas en el programa electoral del Partido Popular. La medida propone aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos mientras persista la crisis de inflación y pérdida de poder adquisitivo. Actualmente, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, productos como la carne y el pescado mantienen un tipo reducido de IVA del 10%. El Partido Popular defiende que el Estado no debe hacer caja con la inflación tras incrementarse los precios cerca de un 30% en los últimos años.

El precio de los alimentos continúa siendo una de las principales preocupaciones de los hogares españoles.

Aunque las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez han reducido temporalmente la tributación de algunos productos básicos, otros alimentos habituales en la cesta de la compra, como la carne y el pescado, mantienen un IVA del 10%.

Una situación que el Partido Popular quiere cambiar si llega al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo recoge en su programa electoral una propuesta para eliminar este impuesto en los alimentos básicos, una medida que incluye expresamente la carne, el pescado y las conservas.

El objetivo es aliviar el gasto de las familias en un contexto marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. La propuesta aparece en la medida 180 del PP del programa electoral del PP, dentro del apartado dedicado a la reducción fiscal.

El documento establece expresamente: "Mientras persista la actual crisis de inflación y de poder adquisitivo, aplicaremos un IVA del 0% a los alimentos básicos, incluidos la carne, el pescado y las conservas".

De esta manera, la formación plantea ampliar la rebaja fiscal a productos que no disfrutan actualmente el tipo superreducido. La iniciativa no tendría carácter permanente, más bien se mantendría mientras persistiera la situación económica que justifica su aplicación.

El programa del PP defiende que el Estado "no debe hacer caja con la inflación" y sostiene que los precios han aumentado cerca de un 30% durante los últimos años sin que los impuestos soportados por los hogares se hayan ajustado suficientemente a esa evolución.

Eliminación del IVA

La también se enmarca en el compromiso de reducir los gastos cotidianos de las familias, especialmente aquellos relacionados con la alimentación y la crianza de los hijos.

La propuesta de Feijóo supondría modificar la fiscalidad de varios productos habituales en los supermercados.

Actualmente, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, la carne y el pescado tributan con carácter general al 10%, al estar incluidos en el tipo reducido del IVA que recoge el artículo 97 de la Ley 37/1992.

Este porcentaje también se aplica a la mayoría de las conservas, aunque existen excepciones.

Por su parte, alimentos como el pan común, la leche, los huevos, las frutas, las verduras y las legumbres disfrutan del tipo superreducido del 4$, recogido en el artículo 91 de la misma normativa.

La propuesta del PP pretende equiparar la carne, el pescado y las conservas a esos productos de primera necesidad mediante la aplicación de un IVA del 0%.

Así, los consumidores podrían beneficiarse de una reducción directa de la carga fiscal al llenar la cesta de la compra, siempre que la rebaja se trasladase íntegramente a los precios finales.