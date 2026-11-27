Jorge, dueño de una empresa de huevos: "Con una granja te puedes gastar 500.000 € y nuestro ticket medio son 36 €"

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LO ESENCIAL Las claves Jorge, fundador de Cobardes y Gallinas, explica el éxito de su empresa de huevos de gallinas en libertad, creada en 2020 y radicada en Las Rozas. El negocio funciona con un modelo de suscripción con más de 4.000 miembros, un ticket medio de 36 euros mensuales y suministro a reconocidos restaurantes. Para expandirse sin invertir 500.000 euros por instalación, la empresa se alió con diez granjas asociadas que producen bajo sus propios estándares y exclusividad.

Los huevos son uno de los alimentos imprescindibles en la cesta de la compra.

Su versatilidad en la cocina y su aporte de proteínas los mantienen entre los productos más consumidos, aunque detrás de su comercialización existe una industria que afronta importantes cambios en los sistemas de producción y en las exigencias de los consumidores.

En este contexto, Jorge, fundador de Cobardes y Gallinas, ha explicado en el canal de YouTube de Sergio Beguería, cómo funciona su negocio de venta de huevos de gallinas criadas en libertad y cómo ha conseguido construir una empresa con miles de clientes mediante un modelo de suscripción.

Negocio de huevos

La compañía se fundó oficialmente en enero de 2020, poco antes del estallido de la pandemia.

Desde entonces, ha experimentado un crecimiento que le ha permitido consolidar una comunidad de clientes y suministrar sus productos a algunos de los restaurantes más conocidos de España.

Jorge explica que sus huevos proceden de gallinas criadas en libertad y alimentadas con pienso propio, cuya composición está formulada y supervisada por un equipo veterinario.

Además, trabajan con distintas razas de gallinas, algo que influye directamente en el aspecto del producto: "Tenemos huevos de distintas razas de gallinas... cada raza te da un color".

Actualmente, la empresa está ubicada en Las Rozas (Madrid) y entre sus clientes profesionales figuran restaurantes como DiverXO, Tasquita, Hugo Chan, Azurmendi o A'Barra, establecimientos reconocidos de España.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su sistema de membresía. Los consumidores pueden acceder a los huevos, que ya cuentan con miles de integrantes.

"Ahora somos 4.000 y pico en el club, lo hemos tenido que estar cerrando cada dos o tres veces. Hemos abierto la lista de espera hace nada, pero para que te hagas una idea, hemos abierto hace un mes y medio y hemos metido a 1.000 y pico personas", relataba.

Según Jorge, cada miembro paga una media de 36 euros mensuales, aunque asegura que no han necesitado invertir en publicidad para captar clientes.

La compañía prepara alrededor de 700 paquetes mensuales para distribuir entre sus compradores.

La expansión de Cobardes y Gallinas también ha estado marcada por una decisión empresarial: asociarse con otros productores en lugar de construir nuevas instalaciones desde cero.

Jorge recuerda que inicialmente contaban con una pequeña explotación en Toledo, pero que decidieron cambiar de estrategia cuando llegó el momento de crecer.

"En lugar de escalar esa granja, lo que hicimos es ir a gente que tenía una granja y decir: 'Oye, joder, te proponemos este modelo'", explicaba.

La propuesta consiste en trabajar bajo sus estándares de producción, con gallinas criadas en libertad, alimentación propia y seguimiento veterinario. A cambio, la compañía trabaja en exclusiva con cada explotación y comercializa toda su producción.

Esta fórmula les ha permitido alcanzar las diez granjas asociadas sin asumir individualmente el coste de construirlas.

"De una granja te puedes gastar 300.000, 400.000 o 500.000 euros", advertía Jorge, que considera que esta estrategia ha sido fundamental para desarrollar el negocio.