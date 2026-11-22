Francisco, pescadero: "El pescado fresco es como la bolsa, sube y baja de precio según la temporada y las capturas"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El pescadero Francisco explica que el coste del pescado fresco fluctúa constantemente como la bolsa, dependiendo de la temporada y el volumen de capturas en la lonja. Productos como el bacalao se encarecen significativamente, habiendo pasado de 11,85 a 17,85 euros el kilo en menos de seis meses, afectando los hábitos de compra. Entre 2021 y 2026, el precio medio del pescado en España se incrementó más de un 28% debido al encarecimiento del combustible, el transporte y la electricidad. El sector afronta una falta de relevo generacional y la fuerte competencia de los supermercados en un oficio sacrificado que requiere jornadas madrugadoras.

El precio del pescado no siempre sigue una trayectoria ascendente. A diferencia de otros productos de la cesta de la compra, su coste depende de la temporada y de la cantidad de ejemplares que llegan cada día a las lonjas.

Así lo explica Francisco, pescadero, que compara el comportamiento del producto fresco con el de los mercados financieros. "El pescado fresco funciona un poco como la bolsa y sube y baja constantemente según la temporada y el volumen de capturas en las lonjas", asegura a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, esta situación no se reproduce de la misma manera en el pescado congelado y procesado, cuyos precios han experimentado incrementos más pronunciados durante los últimos meses.

Entre los ejemplares que destaca Francisco se encuentra el bacalao, que en menos de seis meses pasó de costar 11,85 euros el kilo a 17,85 euros.

Además, advierte de que el bacalao salado de temporada podría encarecerse otros cinco o seis euros por kilo.

La rosada, especialmente consumida en Málaga, y el pez espada también figuran entre los productos que han registrado importantes subidas.

Una evolución que está modificando los hábitos de compra de algunas familias, que aprovechan los primeros días del mes, coincidiendo con el cobro de las nóminas, para llenar la cesta o esperan a encontrar mejores precios en el pescado fresco para congelarlo.

El oficio de pescadero

Detrás de este análisis está Francisco, un profesional de la pescadería que conoce de primera mano las dificultades de un negocio condicionado por la frescura del producto y los cambios en la demanda.

Su diagnóstico sobre el sector es claro: cada vez quedan menos pescaderías tradicionales y encontrar relevo generacional resulta complicado.

A su juicio, la falta de vocación entre los jóvenes y el carácter familiar que todavía conserva buena parte del comercio explican parte de este retroceso. También influye la competencia de los supermercados, donde muchos consumidores encuentran pescado limpio y envasado, aunque a un precio superior.

La comodidad y el ahorro de tiempo terminan pesando en la decisión de compra.

Así, Francisco recuerda que se trata de una profesión especialmente sacrificada. La jornada comienza, como mínimo, a las cinco de la mañana y exige un trabajo físico intenso, además de calcular con precisión las compras diarias para evitar que un producto tan perecedero termine convirtiéndose en pérdidas.

La situación del sector coincide con un encarecimiento generalizado de los productos pesqueros en España. Entre 2021 y 2026, el precio medio ha pasado de situarse en torno a los 8,50 euros por kilo a superar los 11 euros, lo que supone un incremento acumulado superior al 28%.

El combustible, la electricidad, el transporte refrigerado y la menor disponibilidad de determinadas capturas han contribuido a elevar los costes de toda la cadena.

El resultado es que los hogares destinan más dinero a comprar pescado, pero reducen la cantidad que se llevan a casa.

Esta evolución también ha favorecido el desplazamiento hacia alternativas más económicas, como las conservas, el pescado congelado o especies de la acuicultura. Una tendencia que refleja las dificultades de mantener el pescado fresco en la compra habitual de muchas familias.