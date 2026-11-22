Buscan 2 voluntarios en España para vivir en una finca de 8.000 m² con piscina a cambio de cuidar de su casa y sus animales

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LO ESENCIAL Las claves Una anfitriona busca a dos voluntarios, preferiblemente una pareja, para vivir al menos tres semanas gratis en una finca de 8.000 m² con piscina en Torrox (Málaga). A cambio de alojamiento privado, comida y wifi, los seleccionados deberán trabajar cinco horas al día de lunes a viernes en labores domésticas y mantenimiento. Las tareas principales incluyen mantener limpia la casa, preparar comida puntual y cuidar a tres perros y un gato mientras la propietaria se recupera de una cirugía. La propiedad se ubica en la montaña a 20 minutos en coche de Torrox, por lo que se recomienda disponer de vehículo propio para disfrutar de los fines de semana libres.

En las colinas del municipio malagueño de Torrox ha salido una singular propuesta de voluntariado. La anfitriona busca a dos personas, preferiblemente una pareja, para instalarse durante tres semanas como mínimo a cambio de apoyarla en las labores domésticas mientras se recupera de una cirugía de espalda.

La propiedad abarca unos 8.000 metros cuadrados y se sitúa en un enclave montañoso donde predominan la calma y el silencio. Además, la finca se encuentra rodeada de árboles y vegetación mediterránea, ofreciendo vistas a la sierra desde la propia vivienda.

Los seleccionados dispondrán de una habitación privada con cuarto de baño propio, además de acceso a las zonas comunes de la casa, conexión wifi y disponibilidad para disfrutar de la piscina exterior. La anfitriona facilita asimismo los alimentos para que los colaboradores puedan cocinar y organizar sus menús cotidianos.

Exterior de la finca con acceso a la piscina. Workaway

La labor principal de los voluntarios no pasa por cuidar a la propietaria, sino por asegurar el funcionamiento diario del hogar mientras guarda reposo. Las responsabilidades se centran en mantener limpia la casa, preparar comida de manera puntual y atender a sus animales de compañía.

La vida en la finca está muy ligada a sus mascotas: tres perros llamados Charlie, Tia y Poppy más un gato, Korky. Los canes realizan paseos por las pistas forestales cercanas, por lo que se valora positivamente que los candidatos sientan afecto por los animales y cuenten con soltura para manejarlos al aire libre.

Horario y disponibilidad

Las jornadas abarcan cinco horas al día, generalmente de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, dejando libres las tardes y los fines de semana. En la finca también existen bancales con olivos y un jardín donde en otras épocas se realizan labores de desbroce, siembra y mantenimiento exterior.

El inmueble se sitúa a unos 20 minutos en coche de Torrox, en una zona sin transporte público regular, por lo que conviene disponer de vehículo propio para moverse con autonomía. La cercanía a municipios como Nerja o Frigiliana permite aprovechar los días de descanso para ir de excursión o realizar rutas de senderismo.

Esta convocatoria está orientada a personas que busquen una experiencia de vida en el campo y disfruten de la tranquilidad de la montaña. El intercambio permite residir en uno de los parajes más demandados de la comarca malagueña sin asumir costes de alojamiento ni comida.

A cambio de colaborar en las tareas cotidianas y de cuidar a los animales, los voluntarios cuentan con un entorno relajado con vistas a la sierra andaluza, en una finca equipada con piscina y pensada para desconectar del ritmo urbano.