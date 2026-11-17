Carlos, dueño de un restaurante: "Para que sea rentable el menú del día hay que vender 100 al día, yo lo tengo a 14 euros"

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LO ESENCIAL Las claves Carlos, dueño del restaurante madrileño El Labriego, señala que se necesitan vender más de 100 menús diarios para que esta opción resulte rentable debido al ajuste de costes. El establecimiento mantiene el menú a 14 euros entre semana para competir en la zona, aunque asegura que vender pocas unidades no genera margen de beneficio. El auge del teletrabajo ha reducido drásticamente los clientes diarios de menú procedentes de oficinas cercanas, desviando el éxito del negocio hacia los platos a la carta. Para sostener la viabilidad del local, se redujo la carta de 104 a 30 platos, destacando especialidades como su cocido e impulsando las reservas online.

El menú del día continúa siendo uno de los principales atractivos de la hostelería española. No obstante, mantener unos precios asequibles para los clientes es cada vez más complicado para los restaurantes, que deben hacer frente a unos costes que dificultan la rentabilidad de este modelo de negocio.

Así lo reconoce Carlos, propietario del restaurante madrileño El Labriego, un establecimiento con una larga trayectoria que ha explicado las dificultades económicas que supone ofrecer este tipo de comidas.

En concreto, asegura que es necesario servir más de un centenar de menús cada jornada para que las cuentas salgan. "Tendrías que vender como ciento y pico menús al día para que te saliera rentable. Si vendes 10 o 20, con la rentabilidad estás pringado", advierte.

En su restaurante, el menú del día cuesta actualmente 14 euros de lunes a viernes, mientras que los fines de semana, al incluir productos como marisco y otras elaboraciones, el precio se sitúa entre 25 euros.

Pese a reconocer que la rentabilidad es ajustada, Carlos considera que eliminar esta opción no sería una alternativa viable.

El menú del día

"Yo lo tengo aquí porque toda la gente de mi alrededor tiene menú del día", confiesa Carlos. "Hasta que no tenga otro tipo de público, tengo que tener menú del día porque si no te quedas fuera", explica.

A ello se suma la fuerte competencia entre establecimientos de la zona, donde las diferencias de apenas un euro pueden influir en la decisión de los clientes.

El Labriego no es un restaurante cualquiera. Ubicado en las calles de las Veneras de Madrid, ocupa un edificio protegido de 1839 y mantiene viva una tradición gastronómica que comenzó en 1973 con su fundador, Emiliano.

Carlos llegó al negocio hace ocho años tras una larga trayectoria como ejecutivo. Aunque siempre había disfrutado cocinando en casa, pronto comprendió que la cocina profesional exigía una dedicación diferente y decidió centrarse en la gestión del restaurante.

Aplicó entonces una estrategia empresarial clara: reducir la carta de 104 platos a apenas una treintena, potenciando las especialidades más demandadas y controlando el coste de la mercancía para mantener la viabilidad del negocio.

Entre esos platos destaca el cocido, la gran especialidad de la casa, del que sirven alrededor de 30 raciones en un día normal y más de 120 durante los fines de semana.

Sin embargo, uno de los mayores cambios llegó con la transformación del entorno laboral. Carlos recuerda que hace años los empleados de grandes empresas cercanas llenaban el comedor cada mediodía: "Aquí había unas oficinas de Telefónica donde trabajaban unas 400 personas y venían a comer 40 o 50 todos los días".

Hoy la situación es muy distinta. "Ahora eso se ha acabado", indica. "Ha subido el teletrabajo y aquí vienen a comer menú cinco, seis o diez personas. Lo que realmente funciona es la carta".

A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, el aumento del precio de las materias primas, la inflación o el teletrabajo, El Labriego ha conseguido salir adelante.

Carlos atribuye buena parte de ese mérito a su equipo y a la modernización del negocio, apoyándose en nuevas estrategias de marketing y reservas online que han permitido mejorar la valoración del restaurante y volver a llenar sus mesas.