José y Merce son dueños de un bar en Carabanchel, Madrid. YT: El Xef en Cocina

José y Merce, dueños de un bar: "Hacer una croqueta nos cuesta 17 céntimos y comprarla 50, la gente nota la diferencia"

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LO ESENCIAL Las claves José y Merce han invertido 50.000 euros de sus ahorros para abrir 'El Clavao', un bar de barrio en Carabanchel (Madrid) enfocado en la cocina tradicional desde cero. Los propietarios defienden la elaboración casera: elaborar una croqueta les cuesta 17 céntimos frente a los 50 céntimos que supondría comprarla prefabricada de quinta gama. Para alcanzar el punto de equilibrio en su negocio y cubrir gastos, necesitan facturar unos 25.000 euros mensuales, habiendo alcanzado 28.000 euros en el mes de septiembre. Buscan conciliar la vida laboral y personal cerrando el bar los lunes y martes, concentrando la mayor parte de la actividad y clientela de jueves a sábado.

José y Merce han decidido apostar por una forma de entender la hostelería que cada vez resulta menos habitual: cocinar desde cero, cuidar el producto y ofrecer calidad sin disparar los precios.

Son los propietarios de El Clavao, un bar de barrio situado en Carabanchel (Madrid), donde han unido sus conocimientos y ahorros para poner en marcha un negocio propio.

Su historia, recogida en un reportaje del canal de YouTube El Xef en Cocina, refleja tanto las oportunidades como las dificultades de emprender en la restauración.

Emprendiendo en hostelería

Merce es vecina del distrito de toda la vida y trabajó durante años en Mercadona, donde llegó a convertirse en directiva de tienda. José, por su parte, procede de una familia hostelera y cuenta con experiencia en restaurantes de alta gastronomía.

Juntos decidieron invertir 50.000 euros de sus ahorros para recuperar un antiguo establecimiento del barrio y mantener vivo un espacio tradicional frente a la transformación de muchos locales comerciales en viviendas.

Su apuesta llega en un momento complicado para la hostelería. El encarecimiento de los alimentos, la electricidad, los alquileres y los costes laborales ha obligado a bares y restaurantes a revisar sus tarifas.

La inflación también ha cambiado el precio de productos tan habituales como las croquetas, que han pasado de ser una tapa económica a convertirse, en algunos establecimientos, en un bocado que puede superar los dos euros por unidad.

De hecho, este producto resume la filosofía de José y Merce. En El Clavao rechazan recurrir a elaboraciones industriales o de quinta gama y preparan sus platos desde cero. Una decisión que, además de repercutir en el sabor, puede tener consecuencias importantes en las cuentas del negocio.

Mientras prepara las croquetas, José explica lo que les cuesta fabricar una unidad: "Mira: esta croqueta, 17 céntimos, por debajo de 20 céntimos el coste", señala. Frente a ello, comprar una croqueta de quinta gama de calidad similar puede acercarse a los 50 céntimos.

Para el cocinero, la diferencia no está únicamente en el ahorro. "Me pueden contar lo que quieran, que yo noto cuando algo es casero y por ende entiendo que el cliente también", afirma.

Además, defiende que el precio que paga el consumidor debe corresponderse con la calidad que recibe: "El ticket que paga el cliente tiene que ir acorde a la calidad que le estás ofreciendo".

Sin embargo, mantener esta filosofía exige organización y mucho trabajo. José calcula que necesitan facturar unos 25.000 euros mensuales para alcanzar el punto de equilibrio. En septiembre llegaron a los 28.000 euros, con unos costes de cocina del 23%.

Merce también recuerda el desgaste de su anterior empleo: "Era mucho cansancio mental". Ahora disfruta de mayor autonomía, aunque reconoce las responsabilidades que implica ser autónoma.

Ambos buscan que la rentabilidad les permita descansar y conciliar: cierran lunes y martes y concentran buena parte del trabajo de jueves a sábado. Una manera de demostrar que también es posible emprender sin renunciar por completo a su vida personal.