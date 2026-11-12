Raúl, frutero: "Por el precio se diferencia rápido un plátano de una banana, el problema es de dónde viene la banana"

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LO ESENCIAL Las claves Raúl Cava, conocido como 'el frutero de TikTok', explica en el podcast 'Animales Humanos' las diferencias clave entre el plátano de Canarias y la banana de importación. El precio y el origen marcan la diferencia: el plátano canario se cultiva bajo normativa europea, ofreciendo más sabor y textura, mientras que la banana suele proceder de Latinoamérica con menores costes de producción. El frutero detalla los elevados costes fijos que asumen los comercios, como el transporte, alquileres, personal y la pérdida por género estropeado. Recomienda consumir siempre frutas de temporada para evitar precios desorbitados, poniendo de ejemplo las cerezas de importación que pueden alcanzar los 60 euros el kilo.

Raúl Cava tiene 25 años y lleva casi una década trabajando en la frutería familiar. Conocido en redes sociales como 'el frutero de TikTok', acumula cientos de miles de seguidores, aunque no tiene claro cuál es su verdadera profesión.

"Soy más frutero que influencer", reconoce en el podcast Animales Humanos, donde explica algunas de las particularidades del sector y las diferencias entre productos que habitualmente se confunden en los supermercados.

Su negocio, Vitaminas, se encuentra en el barrio de la Concepción, en Madrid. Allí trabaja junto a su padre y conoce de primera mano las dificultades de un oficio que comienza mucho antes de abrir la persiana.

Su jornada puede arrancar a las cinco de la mañana, cuando recorre los puestos de Mercamadrid para seleccionar personalmente la fruta que después venderá a sus clientes.

Una de las cuestiones que aborda durante la conversación es la diferencia entre el plátano de Canarias y la banana importada. Aunque ambos productos pueden parecer similares, Raúl explica que existen características que permiten distinguirlos rápidamente.

"Por el precio lo reconocemos rápido, evidentemente. El problema es de dónde viene la banana", afirma Raúl. El frutero defiende el consumo del producto nacional, especialmente por las condiciones de cultivo y sus características.

A su juicio, el plátano canario tiene más sabor y una textura diferente. También suele ser más grueso y pequeño que la banana, que habitualmente presenta una forma más alargada y estrecha.

Origen y condiciones

La diferencia de precio entre ambos productos responde, en buena medida, a sus respectivos costes de producción.

Mientras el plátano canario se cultiva bajo la normativa laboral y medioambiental de la Unión Europea, buena parte de las bananas procede de países latinoamericanos como Ecuador, Colombia o Costa Rica, donde las condiciones productivas y salariales son diferentes.

Organizaciones como Oxfam y Banana Link han denunciado problemas laborales en determinadas plantaciones exportadoras, entre ellos la precariedad y las dificultades para ejercer derechos sindicales. A ello se suman las diferencias en las exigencias fitosanitarias y ambientales.

Raúl recuerda que el precio final no depende exclusivamente de lo que cuesta comprar el producto. "El incremento de un mísero céntimo en un sector como el de la agricultura te revienta, porque tú eso lo tienes que repercutir luego en el precio del producto", explica.

Además, las fruterías deben asumir gastos de personal, transporte, alquiler y, especialmente, las mermas de los alimentos que terminan estropeándose.

Por eso recomienda apostar por productos de temporada: fuera de ella, algunas frutas importadas por avión pueden dispararse. Las cerezas procedentes de Chile o Argentina, por ejemplo, pueden llegar a alcanzar los 55 o 60 euros por kilo en tienda.