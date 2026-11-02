Vistas de Comares, Málaga, desde la casa de Jaqui y David. Worldpackers

Jaqui y David buscan voluntarios para vivir gratis en una casa en Málaga: "Solo pedimos 5 horas de trabajo"

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja busca voluntarios en Comares (Málaga) para colaborar en el mantenimiento de su vivienda a través de la plataforma Workaway. A cambio de la ayuda, ofrecen alojamiento gratuito en un estudio independiente con acceso a jacuzzi y piscina cuando no haya huéspedes. Las condiciones del intercambio son realizar 5 horas de trabajo diarias durante 5 días a la semana, principalmente en jardinería, mantenimiento, cocina o informática. Los anfitriones prefieren acoger a parejas y solicitan estancias de al menos un mes para facilitar la adaptación y el intercambio cultural.

Workaway es una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones con el objetivo de crear una plataforma global de intercambio cultural y voluntariado. Así es posible tener una estancia en miles de países completamente gratis, a cambio de trabajar al menos 20 horas semanales.

Así, en Comares, Málaga, Jaqui y David buscan algún voluntario que les ayude con ciertas tareas de mantenimiento en la vivienda, pero realmente su cometido es conseguir un entorno en el que compartir y aprender de más personas.

A cambio de vivir gratis en una casa con jacuzzi en Málaga, los anfitriones piden tan solo cinco horas de trabajo diarias en jardinería, construcción, cocina y, en general, mantenimiento básico.

Jacuzzi y piscina gratis

David y Jaqui gestionan un alojamiento turístico, por lo que necesitan ayuda para mantenerlo. Esto es lo que les llevó a Workaway, donde piden voluntarios para labores de jardinería básica, proyectos creativos, cocinar para toda la familia, ayuda doméstica, mantenimiento básico y ayuda informática.

Además de todo esto, la pareja busca reforzar la práctica de idiomas y un entorno de intercambio cultural. Por otro lado, hacen hincapié en que buscan mantener su privacidad y la de los voluntarios, evitando incomodidades o que puedan centrarse en otras cuestiones.

La casa de David y Jaqui está conectada a otras tres unidades independientes que se encuentran justo debajo de Comares, a una hora de Málaga.

"Pedimos tan solo cinco horas de trabajo diarias por cinco días a la semana, dependiendo de la planificación del día puede que haya ocasiones donde se trabajen más horas, pero serán descontadas otro día", explican.

Además de esto, especificaron que en el verano y cuando no haya huéspedes, los voluntarios podrán disfrutar de la piscina y el jacuzzi.

Para disfrutar mejor del tiempo libre, especifican que prefieren que sus voluntarios sean parejas y, para que los voluntarios consigan adaptarse correctamente, especifican que son preferibles estancias de un mes.

Los voluntarios tendrán dónde dormir en un estudio, que "es muy bonito y autónomo" y se encuentra al lado de la piscina.

Además, recalcó que se pueden aparcar coches y autocaravanas, siempre y cuando estas últimas no sean muy grandes. En ese caso, deberán aparcarse en un espacio habilitado a 30 minutos de Comares.

¿Cómo es Comares?

Comares está situado en el corazón de la Axarquía malagueña y es uno de los pueblos blancos andaluces que llaman la atención por su belleza, tranquilidad y encanto.

Es conocido como el Balcón de la Axarquía y se alza sobre una peña a 700 metros de altitud y ofrece espectaculares vistas panorámicas de las montañas, los valles y el Mediterráneo.

A su atractivo se suma una gastronomía tradicional en la que destacan platos como el gazpacho, las migas, la sopa de puchero y el chivo, además de productos locales como el aceite de oliva, vino moscatel, las pasas y las almendras.

Todo esto, acompañado de sus tradicionales fiestas de verdiales, convierte a Comares en un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza, la cultura y los sabores más auténticos de Málaga.