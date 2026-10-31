Un padre con dos hijos indignado con su casero: “Me subía el alquiler de 850 a 1.400 euros o a la calle”

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LO ESENCIAL Las claves El periodista Rubén Escudero denunció un intento de subida en su alquiler del 65 %, pasando de 850 a 1.400 euros mensuales tras vivir 11 años en la misma vivienda de Madrid. El incremento exigido por el propietario triplicaba la subida media registrada en el último año en los barrios madrileños de Aluche y Lucero. Ante la imposibilidad de negociar y los altos precios de la zona, la familia optó por comprar una vivienda en la localidad de Getafe.

La subida constante del precio del alquiler se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para muchas personas. Personas que, ya sean estudiantes o padres de familia, por ejemplo, no encuentran una vivienda digna y conforme a sus necesidades a un precio decente.

No se trata sólo de posibles nuevos inquilinos. En ocasiones, hablamos de personas que sí viven de alquiler pero que no pueden seguir en el mismo piso en el que han habitado durante años por las subidas elevadas del precio por parte de sus caseros a la hora de renovar el contrato.

Una situación que ha vivido en primera persona el periodista Rubén Escudero, que no daba crédito a la tremenda subida que le propuso su casero para poder seguir en la vivienda. “Me subía el alquiler de 850 a 1.400 euros”, comenta a EL ESPAÑOL completamente indignado.

Subida del 65 %

Su historia es la siguiente: Rubén Escudero, casado y con dos hijos de siete y dos años, llevaba viviendo de alquiler durante 11 años en la madrileña calle Sepúlveda. Una calle que se sitúa entre los barrios de Aluche y Lucero.

Volvamos al precio del alquiler: el pasar de 850 euros a 1.400 euros, suponía un incremento del 65% para su bolsillo. ¿Cuál era el precio medio en esos barrios y cuánto había subido el alquiler durante el último año en el momento en el que vivió esta situación?

Para responder a esta pregunta, consultamos los datos de Idealista de junio de 2025. Así, y en el barrio de Aluche, el precio del metro cuadrado se situaba en 16,3 euros de media. Se trataba de un incremento del 19,8% en el último año. Dicho de otra manera, era su máximo histórico.

Si ponemos el foco en el barrio de Lucero, dicho precio era de 18,5 euros el metro cuadrado: un aumento del 20,6% durante el último año. No había llegado a su máximo histórico, que sí logró en mayo de 2025 (19,1 euros el metro cuadrado).

Por tanto, como puede apreciarse, el incremento que le puso sobre la mesa el casero de Rubén Escudero estaba muy por encima de la media de ambos barrios de Madrid. De hecho, multiplicaba por tres la subida del último año en dichos barrios.

“Intentamos negociar pero el casero se cerró en banda y no bajó el precio”, comenta Escudero.

Y añade: “La única alternativa que nos propuso fue un nuevo contrato al precio que él quería pero de forma gradual y prorrateado, de cinco años con los tres primeros obligatorios pero con una penalización de salida si nos íbamos antes, con lo cual el precio al final seguía siendo el mismo”.

Por eso, empezó a buscar otras opciones. “También miramos en la zona, y los precios no diferían mucho de lo que nos proponía el casero”.

Fruto de esta situación, tanteó la opción de adquirir una vivienda. “Los precios de compra en la zona estaban imposibles. Acabamos comprando una vivienda en Getafe”, reconoce.

Rubén Escudero y su familia podrían haber estado en el piso de la calle Sepúlveda hasta el 31 de octubre de ese 2025. Al cambiarse a Getafe, salvaron el problema de la vivienda, pero no el del colegio de los niños.

Porque apuntados en los colegios del barrio donde estuvieron viviendo de alquiler durante 11 años, tanto Rubén como su esposa tuvieron que madrugar para llevarlos a esa escuela, y después marcharse a sus respectivos puestos de trabajo. “Tuvimos que cambiar horarios para poder recogerlos”, se lamenta Escudero.

Un curso escolar nuevo, los niños ya están apuntados en un colegio de Getafe. Y los padres se han quitado el peso de encima de tener que estar buscando vivienda de alquiler.