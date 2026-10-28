Francisco, pescadero: "Las mayores subidas de precio están en el pescado congelado y procesado, como el bacalao"

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LO ESENCIAL Las claves El pescado congelado y procesado ha sufrido un fuerte incremento de precio en los últimos meses, según explica el pescadero Francisco. El bacalao encabeza la subida tras encarecerse un 51% en menos de seis meses, pasando de 11,85 a 17,85 euros el kilo. El encarecimiento obliga a las familias a cambiar sus hábitos, congelando fresco cuando baja de precio o comprando a principio de mes. El sector de las pescaderías tradicionales afronta la falta de relevo generacional debido a las exigencias y el sacrificio de la profesión.

El pescado es uno de los alimentos que más condicionan el presupuesto de muchas familias cuando hacen la compra. Aunque sigue siendo un producto habitual en la dieta, el encarecimiento de algunas variedades obliga a comparar precios y buscar alternativas para mantenerlo en el menú semanal.

Sin embargo, no todas las especies han evolucionado de la misma forma y existen diferencias importantes entre el pescado fresco y el congelado. Francisco, pescadero malagueño, veterinario de formación y responsable de Pescadería Paco, conoce de primera mano estos cambios.

Según explica, el pescado fresco presenta fluctuaciones constantes en función de la temporada y de las capturas que llegan a las lonjas.

"Funciona un poco como la bolsa y sube y baja constantemente según la temporada y el volumen de capturas en las lonjas", asegura Francisco a EL ESPAÑOL.

Caso contrario a lo que ha ocurrido con el pescado congelado en España. "Sí que ha experimentado un incremento de precio muy acusado en los últimos meses", señala el pescadero.

El bacalao, más caro

Entre las variedades que más han subido, Francisco destaca el bacalao, la rosada y el pez espada. El primer caso ilustra la magnitud del encarecimiento: el kilo de bacalao pasó de costar 11,85 euros a 17,85 euros en menos de seis meses.

Esto supone seis euros más por kilo, un incremento aproximado del 51%.

Además, el pescadero advierte de que el bacalao salado de temporada podría experimentar nuevas subidas de entre cinco y seis euros por kilo. Una evolución que puede repercutir directamente en el gasto de los hogares que consumen esta variedad con frecuencia.

La subida de los precios también está modificando los hábitos de compra.

Según Francisco, algunas familias con presupuestos más ajustados concentran sus compras a principios de mes, cuando disponen de mayor margen económico, o aprovechan los descensos puntuales del pescado fresco para adquirir más cantidad y congelarlo en casa.

A esta situación se suma la transformación del comercio alimentario. Francisco observa que cada vez más consumidores recurren a grandes supermercados, donde encuentran pescado limpio y envasado, listo para cocinar.

Aunque estos productos pueden resultar más caros, la comodidad y el ahorro de tiempo hacen que ganen terreno frente a las pescaderías de barrio. El profesional también alerta de la falta de relevo generacional en el sector.

La ausencia de jóvenes interesados en continuar con el oficio y las exigencias de la actividad dificultan la continuidad de muchos negocios tradicionales. "Es una profesión muy sacrificada", explica Francisco.

La jornada comienza, en muchos casos, antes de las cinco de la mañana y exige un trabajo físico intenso, además de controlar un producto perecedero que debe venderse a tiempo para evitar pérdidas.

En este contexto, las pescaderías afrontan el reto de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo mientras intentan mantener un comercio de proximidad que sigue dependiendo de la frescura, la temporada y la evolución de los precios en origen.