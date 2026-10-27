El error de guardar las patatas y las cebollas juntas: "La patata va a producir sustancias tóxicas como la solanina tras brotar"

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LO ESENCIAL Las claves Guardar patatas y cebollas juntas acelera su germinación y deterioro debido al etileno que liberan las cebollas. El chef Jordi Cruz advierte que el brotado de la patata favorece la aparición de solanina, una sustancia que en grandes cantidades es tóxica. Se aconseja desechar las patatas si están muy germinadas, arrugadas, blandas o con abundantes zonas verdes, ya que la cocción no elimina la toxina. Para prolongar su conservación, se deben almacenar en lugares frescos, secos y oscuros, pudiendo usar ajo para ayudar a retrasar su germinación.

Las patatas y las cebollas son dos alimentos básicos en cualquier cocina española. Sin embargo, aunque suelen compartir espacio en la despensa, guardarlas juntas puede acelerar su deterioro y afectar a su conservación.

Un hábito cotidiano que conviene corregir para mantener estos productos en buen estado durante más tiempo y evitar posibles riesgos para la salud. El chef Jordi Cruz ha explicado este fenómeno y ha advertido de lo que sucede cuando ambos alimentos se almacenan en el mismo lugar.

"Mira, la cebolla emite un gas que se llama etileno, una hormona vegetal que al igual que el plátano o las manzanas, acelera la maduración y la germinación de ciertas semillas, raíces, tubérculos y demás", señala.

Este proceso puede provocar que las patatas empiecen a brotar antes de lo esperado. Además, la humedad que desprenden las cebollas favorece su deterioro cuando se almacenan juntas en espacios cerrados.

A su vez, el exceso de humedad puede hacer que las propias cebollas se ablanden y desarrollen moho con mayor facilidad.

El riesgo: la solanina

El principal problema aparece cuando las patatas comienzan a desarrollar brotes o adquieren tonalidades verdosas. Estos cambios pueden indicar un aumento de los glicoalcaloides, unas sustancias naturales de defensa entre las que destacan la solanina y la chaconina.

Aunque estos compuestos están presentes de forma natural en las patatas, su concentración puede aumentar considerablemente durante la germinación y tras la exposición a la luz. En cantidades elevadas, pueden provocar una intoxicación con síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Además, la cocción habitual no garantiza su eliminación.

Por eso, Cruz recomienda prestar atención al estado de los tubérculos. "Si guardamos cebollas con patatas, la patata va a brotar y producir una sustancia que se llama solanina y otras sustancias que en grandes cantidades son tóxicas, no mola nada y es mejor siempre no consumir patata que haya germinado", explica.

También recuerda que "hay que consumir muchas para que sean malas, pero bueno, es mejor siempre evitarlo".

Así, si una patata presenta un brote pequeño y está firme, sin zonas verdes, puede retirarse el brote y su base. En cambio, si está muy germinada, arrugada, blanda o presenta abundantes zonas verdes, lo más prudente es desecharla.

Para evitar que las patatas broten prematuramente, lo recomendable es guardarlas separadas de las cebollas, en un lugar fresco, seco, oscuro y bien ventilado. También conviene evitar las bolsas de plástico herméticas y la exposición directa a la luz.

Cruz apunta, además, a un alimento que puede ayudar a retrasar la germinación: el ajo. "En cambio, el ajo contiene un compuesto que se llama alicina y otros compuestos azufrados. Estos pueden inhibir la germinación de ciertas semillas, raíces y tubérculos como las patatas", afirma.

No obstante, la mejor medida sigue siendo mantener cada alimento en condiciones adecuadas y revisar periódicamente su estado. Separar las patatas de las cebollas es un gesto sencillo que ayuda a prolongar su conservación y a reducir el riesgo de consumir tubérculos deteriorados.