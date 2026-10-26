En vigor: trabajar de noche entre las 22:00 y las 6:00 horas da derecho “a una retribución específica”

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores define como trabajo nocturno el realizado entre las 22:00 y las 6:00 horas. Los empleados nocturnos tienen derecho a una retribución específica según la negociación colectiva, salvo que el puesto sea nocturno por naturaleza o se compense con descansos. La jornada nocturna no puede exceder de un promedio de ocho horas diarias en un periodo de quince días y prohíbe expresamente las horas extraordinarias. Se considera trabajador nocturno a quien realice de forma habitual al menos tres horas de su jornada diaria o un tercio de su jornada anual en horario nocturno.

De mañana, de tarde o de noche. Es lo que se conoce toda la vida en España como trabajar por turnos. Esta es la realidad de muchos trabajadores porque hay empresas, tanto del ámbito público como del privado, que deben repartir las 24 horas del día para ofrecer un servicio adecuado a los ciudadanos.

¿Ejemplos? La sanidad o los servicios de emergencia. También los servicios de atención al cliente, los centros de datos, o la logística, por poner sobre la mesa algunos más.

¿Y qué se considera trabajo nocturno? Para responder a la pregunta hay que acudir al Estatuto de los Trabajadores. En concreto, a su artículo 36: “A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana”.

Ocho horas

La norma sigue desarrollando los puntos concretos de este tipo de actividad: “El empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral”.

Y continúa especificando sus señas de identidad. Así, y respecto a la jornada de trabajo, especifica que “no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días”.

Y matiza un hecho que es relevante: “Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias”.

Para que no haya dudas sobre quién hace este tipo de trabajos, el estatuto concreta que “se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo”.

No es el único caso, ya que también añade a aquel trabajador que “se prevea que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual”.

Por último, establece un matiz importante: “El Gobierno podrá establecer limitaciones y garantías adicionales a las previstas en el presente artículo para la realización de trabajo nocturno en ciertas actividades o por determinada categoría de trabajadores, en función de los riesgos que comporten para su salud y seguridad”.

¿Y qué ocurre con su retribución? Pues, como dice la norma, “tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva”.

Pero hay una excepción: “Salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos”.