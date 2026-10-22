El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufian, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra Europa Press

Gabriel Rufián rinde cuentas sobre su patrimonio: una hipoteca de 200.000 euros y un salario bruto anual de 99.148 €

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián percibe un salario bruto anual de 99.148 euros como diputado en el Congreso. Es copropietario al 50 % de una vivienda familiar con una hipoteca pendiente de 171.000 euros sobre un total de 200.000. Declara un préstamo personal con 71.000 euros pendientes, 22.000 euros en su cuenta corriente y un coche adquirido en 2025.

Gabriel Rufián Romero es el actual líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados y uno de los representantes del bloque de la izquierda en España. Nacido en Santa Coloma de Gramanet, volverá a presentarse como cabeza de lista a las elecciones del 29-N.

Tras 10 años en la Cámara Alta, los ingresos y propiedades de Rufián son publicados en el portal de transparencia del Congreso y se actualizan cada año.

En su declaración de actividades, bienes y rentas se desglosan los detalles de su salario, estado civil, patrimonio, ahorros e incluso de sus hipotecas. Por ejemplo, su sueldo bruto anual como parlamentario es de 99.148 euros.

Ahorros y propiedades

El también concejal de ERC en el Ayuntamiento de Santa Coloma es copropietario de una vivienda familiar adquirida en 2018.

Esta fue adquirida mediante compraventa y Rufián tiene el 50 % del pleno dominio. La hipoteca, concedida por la Caixa d'Enginyers, es de 200.000 euros y todavía está en proceso de pagarla.

Concretamente, todavía debe 171.000 euros del total, según su declaración realizada en 2023.

Destaca, además, otro préstamo no hipotecario de 80.000 euros. De este, todavía tiene pendiente pagar 71.000 euros, siempre de acuerdo con los datos del portal de transparencia.

En lo que a ahorros se refiere, el diputado republicano tiene dos cuentas corrientes en la Caixa d'Enginyers. Aunque una de ellas está a cero, en la otra declara un saldo de 22.000 euros.

Por otro lado, en octubre de 2025 adquirió un coche, un Nissan Juke. Se trata de un vehículo que actualmente vale entre 22.725 y 29.200 euros, según la gama y pagado al contado, de acuerdo con los precios que aparecen en la página web de Nissan en España.

Casado con separación de bienes

Además del aspecto económico, la declaración de actividades, bienes y rentas muestra el estado civil del político en cuestión. Gabriel Rufián, por ejemplo, está casado con separación de bienes.

Por tanto, todas las propiedades son exclusivamente suyas a menos que se especifique que es un bien compartido. Es el caso de su vivienda familiar, cuya propiedad es compartida.

Aparte de su labor como diputado, Rufián es el autor de dos libros. El primero, de la Ediciones Península, se titula Ser de izquierdas es ser el último de la fila (y otras verdades sobre nosotros mismos) y fue publicado en 2019.

La segunda publicación, de la editorial Temas de hoy, se comercializó en 2020 bajo el título El 15M facha: Ideas para un futuro en disputa.