Rafinha Alcántara, exfutbolista: "Mi primera inversión fue un gimnasio de artes marciales tras mi primer cruzado con 22 años"

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LO ESENCIAL Las claves Rafinha Alcántara inició su faceta inversora a los 22 años abriendo un gimnasio de artes marciales tras sufrir su primera lesión de cruzado. A lo largo de su carrera diversificó sus negocios invirtiendo en restauración y en el sector inmobiliario junto a su esposa. Creó la firma RFJ Capital con el objetivo de formar financieramente a futbolistas jóvenes para que gestionen correctamente sus ingresos. Retirado del fútbol desde 2022 por una lesión de cartílago, el exjugador afronta su nueva etapa centrado en sus empresas y su familia.

Rafinha Alcántara ha revelado cómo las lesiones marcaron el inicio de su faceta emprendedora. Tras sufrir su primera rotura del ligamento cruzado anterior con apenas 22 años, el extenso periodo de rehabilitación le sirvió para adentrarse en el ámbito de los negocios y diversificar su patrimonio.

Impulsado por su afición al jiu-jitsu, el exfutbolista decidió abrir un centro deportivo especializado: "Mi primera inversión fue un gimnasio de artes marciales", confesó en el pódcast 1000 Maneras, una iniciativa incentivada por la pasión que compartía con su padre durante su infancia en el hogar.

Aunque reconoce que no contaba con la preparación para gestionar una empresa en aquel momento, la experiencia resultó ser una enseñanza fundamental. Dicho proyecto sentó las bases de una mentalidad inversora que le permitiría estructurar sus activos e iniciar un aprendizaje empresarial paralelo a su trayectoria.

A medida que superaba nuevos percances físicos, Alcántara continuó ampliando sus inversiones en distintos sectores. Años más tarde, tras superar una lesión de menisco, apostó por la restauración gastronómica con La Carioca, impulsando posteriormente por el sector inmobiliario junto a su esposa.

Con el objetivo de ayudar a otros deportistas profesionales a gestionar sus recursos, el centrocampista impulsó la firma RFJ Capital. Su meta principal consiste en formar financieramente a los más jóvenes: "Mi preocupación es que los jugadores sean conscientes de por qué hacen las cosas con su dinero", subraya.

Tranquilidad en el retiro

Respecto al entorno de los futbolistas, la formación temprana resulta indispensable para evitar malas decisiones económicas. A su juicio, los deportistas pierden la perspectiva del dinero al comenzar en la élite, por lo que contar con asesoramiento familiar solventa errores habituales en sus carreras.

El proceso de recuperación física le permitió reflexionar sobre la importancia de la estabilidad familiar y el retiro. Para Rafinha, haber construido un patrimonio sólido y diversificado facilita la transición laboral una vez se toma la decisión de alejarse definitivamente de los terrenos de juego.

Retirado en 2022 tras una lesión de cartílago, el exjugador afronta varios años después una nueva etapa con plena tranquilidad personal. La gestión de sus empresas y el tiempo dedicado a su familia ocupan actualmente su rutina, habiendo encajado el final de su carrera con una enorme madurez.

Rafinha Alcántara asume su retiro con gratitud hacia el fútbol, satisfecho con su trayectoria y los logros alcanzados fuera del campo. Centrado en sus nuevos proyectos empresariales, concluye con emoción: "Soy un privilegiado en este mundo, no me puedo quejar de absolutamente nada", disfrutando de su presente.