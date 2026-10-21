Nuevas formas de cuidarse, nuevas formas de innovar: Danone impulsa una nueva generación de yogures griegos

La creciente búsqueda de alimentos que contribuyan al bienestar diario está impulsando una nueva etapa de innovación en el yogur griego, donde nutrición, ciencia y experiencia de consumo convergen para responder a las expectativas de un consumidor cada vez más informado.

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LO ESENCIAL Las claves El consumo de yogur en España alcanza cerca de los 9 kilos por persona al año, coincidiendo con la celebración de su Día Mundial. El segmento del yogur griego es el de mayor crecimiento, impulsado por familias donde un 87,5% busca alimentos saludables y un 82,4% prioriza que gusten a todos. Danone lanza 'Danone Griego Proteína', una gama con 7 gramos de proteína, un 2% de grasa y menos de 10 gramos de azúcar por unidad. La nueva variedad ha sido desarrollada en el Hub de Innovación de Danone en Aldaia (Valencia), centro que cumple 25 años de actividad.

El yogur es uno de esos alimentos que han sabido mantenerse presentes en la vida cotidiana generación tras generación. Con un consumo cercano a los 9 kilos por persona al año en España, sigue siendo un producto imprescindible en millones de hogares. Y hoy, celebra su Día Mundial.

Desde sus orígenes, el yogur Danone ha estado estrechamente vinculado con la salud. De hecho, tomar un yogur al día es un indicador de buenos hábitos alimentarios.

Las nuevas tendencias de consumo reflejan una realidad cada vez más clara: los consumidores no quieren elegir entre cuidarse y disfrutar. Buscan alimentos que contribuyan a sus objetivos nutricionales, pero que al mismo tiempo les ofrezcan una experiencia de consumo satisfactoria.

Y por ello, Danone va un paso más allá. Para la compañía, innovar significa dar respuesta a una nueva generación de consumidores que busca beneficios nutricionales concretos sin renunciar al sabor, la textura o el placer de consumo. Un enfoque que le ha permitido impulsar el desarrollo de la categoría a lo largo de generaciones, creando propuestas que combinan nutrición, ciencia y una experiencia de consumo diferencial.

Un ejemplo de esta evolución es el auge de los yogures griegos, el segmento de mayor crecimiento dentro de la categoría. Su textura cremosa, su capacidad de saciar y su sabor los han convertido en una de las opciones más valoradas por los consumidores. Al mismo tiempo, este crecimiento ha elevado las expectativas sobre la categoría: ya no basta con ofrecer una experiencia de consumo diferencial, sino que también se demandan perfiles nutricionales adaptados a las necesidades actuales.

Las familias reflejan especialmente bien esta evolución. Según un estudio realizado por Danone, para el 87,5% es indispensable que los alimentos sean saludables y nutritivos, mientras que para el 82,4% resulta fundamental que gusten a todos los miembros del hogar. Un equilibrio entre nutrición y disfrute que está impulsando una nueva etapa de innovación en la categoría.

Nueva generación de yogures griegos

Yogur griego Danone. Cedida.

Desde hace más de un siglo, Danone acompaña la evolución de los hábitos alimentarios de los consumidores, transformando ese conocimiento en nuevas propuestas que combinan nutrición, ciencia y experiencia de consumo. Fruto de este compromiso nace Danone Griego Proteína, una propuesta que representa una nueva generación de yogures griegos, con más de lo que importa a las familias de hoy, desarrollada para responder a quienes buscan opciones con un perfil nutricional mejorado sin renunciar al sabor, la textura y la cremosidad que caracterizan a esta categoría.

Diseñado para toda la familia y de consumo diario, Danone Griego Proteína combina placer y nutrición en una misma propuesta. Aporta 7 gramos de proteína por unidad, el doble que un yogur estándar, y contiene solo un 2% de materia grasa, un 75% menos que la media de la categoría. Además, aporta el 30% de las necesidades diarias de calcio y menos de 10 gramos de azúcar por unidad, en línea con las recomendaciones de la OMS.

La nueva gama está disponible en cuatro variedades: natural, fresa, lima-limón y melocotón y albaricoque, una combinación de sabores pensada para responder a distintos gustos y momentos de consumo sin renunciar a una propuesta nutricional equilibrada.

Esta innovación se produce en el Hub de Innovación de Danone en Aldaia (Valencia), un centro clave para la compañía desde el que se desarrollan nuevas soluciones para responder a la evolución de los hábitos de consumo y las necesidades nutricionales de las familias, y que este año celebra su 25 aniversario.

Danone acompañará este lanzamiento con diferentes iniciativas dirigidas a acercar la innovación a los consumidores y facilitar que más personas puedan descubrir de primera mano esta nueva propuesta.

En un momento en el que las familias buscan opciones capaces de combinar nutrición, sabor y practicidad, Danone Griego Proteína refleja cómo la ciencia y la innovación pueden seguir impulsando la evolución de una categoría tan consolidada como el yogur. Una propuesta que responde a nuevas formas de cuidarse y a unas expectativas de consumo cada vez más exigentes.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Danone.