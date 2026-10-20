Entró en vigor: trabajar de noche entre las 22.00 y las 6.00 horas no da derecho “a hacer horas extraordinarias”
El artículo 36 Estatuto de los Trabajadores lo deja bien claro, así como que el horario no podrá "exceder de ocho horas".
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El Estatuto de los Trabajadores define el trabajo nocturno como el realizado entre las 22:00 y las 6:00 horas.
Los empleados con turno nocturno no pueden realizar horas extraordinarias y su jornada no debe superar las ocho horas diarias de promedio en 15 días.
Para considerarse trabajador nocturno se debe realizar en dicho horario al menos tres horas de la jornada diaria o un tercio de la anual.
La retribución específica del trabajo nocturno se fija por negociación colectiva, salvo que el puesto sea nocturno por naturaleza o se compense con descansos.
Bomberos, policías, médicos, servicios de atención al cliente, logística... Hay empresas, tanto públicas como privadas, que deben repartir las 24 horas del día para ofrecer un servicio adecuado a los ciudadanos.
Por eso, reparten los horarios entre sus trabajadores en tres turnos. Es lo que siempre se ha conocido como trabajar por turnos. Y dichos turnos son de mañana, tarde y noche. ¿Cuándo arranca el turno de noche? ¿A partir de 21 horas, de las 22 horas, de medianoche?
Para solventar la duda, nada mejor que echar un vistazo al Estatuto de los Trabajadores. En concreto, a su artículo 36: “A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana”.
Horario nocturno
Una vez concretado el horario nocturno, hay que volver a esta norma para seguir concretando los puntos concretos de este tipo de actividad: “El empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral”.
Y continúa relatando sus principales características. Así, y respecto a la jornada de trabajo, especifica que “no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días”.
Y matiza un hecho que es relevante: “Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias”.
Para que no haya dudas sobre quién hace este tipo de trabajos, el estatuto concreta que “se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo”.
No es el único caso, ya que también añade a aquel trabajador que “se prevea que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual”.
Por último, establece un matiz importante: “El Gobierno podrá establecer limitaciones y garantías adicionales a las previstas en el presente artículo para la realización de trabajo nocturno en ciertas actividades o por determinada categoría de trabajadores, en función de los riesgos que comporten para su salud y seguridad”.
¿Y qué ocurre con su retribución? Pues, como dice la norma, “tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva”.
Pero hay una excepción: “Salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos”.