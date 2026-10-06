Fernando Trías de Bes, economista: "Para pagar una cuenta sin perder dinero aplico la regla de los 10 €"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando Trías de Bes propone la regla de los 10 euros o del 33% para evitar pagar de más al dividir una cuenta entre amigos. Si la parte resultante supera en más de 10 euros o un 33% lo consumido individualmente, el economista aconseja que cada comensal pague lo suyo. Los gastos comunes, como platos compartidos, deben repartirse a partes iguales aunque se aplique esta regla. Trías de Bes distingue entre ahorrar con el propio dinero y hacerlo a costa de otros, una conducta que vincula a repartir mal la cuenta.

Salir a cenar o tomar algo con amigos para desconectar de una semana estresante o incluso para ponerse al día es una experiencia bastante placentera. No obstante, aunque todo parece color de rosa en un principio, los conflictos empiezan en el momento en el que llega la cuenta.

Dividir la cuenta de un restaurante con amigos puede ser un momento de tensión social y económica donde en ciertos casos se reparten injustamente las cantidades a pagar.

Por ello, el economista, Fernando Trías de Bes, desveló en Cope cuál es su fórmula infalible para sobrevivir a estos momentos con unas reglas muy claras y aprovechó para debatir la diferencia entre el ahorro personal y la actitud tacaña.

La regla del 33%

La situación que utiliza el economista para explicar su regla es cuando salen a comer un grupo de amigos y "tú te pediste una ensalada con agua y el otro se pide un filete a la brasa y vino y dicen 'Bueno, ¿dividimos la cuenta?'". Una situación muy desagradable para cualquiera.

"No todo el mundo gana lo mismo y hay veces que alguien dentro de un grupo social le van las cosas razonablemente bien y propone planes que son un problema, yo a eso lo llamo el dinero social", continuó exponiendo.

De esta manera, Trías de Bes explicó el concepto de 'dinero social' señalando que en una sociedad en la que es necesario gastar dinero con cada salida este bien se ha convertido en una "pertenencia social", lo que convierte a las personas en esclavas de estas situaciones.

Así, aparece otro concepto: "Tú imagínate que somos 10 en una cena, si pido un plato de 10 euros más y sé que se va a dividir la cuenta entre 10 a mí me cuesta solo un euro y los otros nueve euros me lo pagan los demás, esto es la socialización del coste y se relaciona con la tragedia de los comunes, cuando el beneficio es mío, pero el coste se reparte entre todos", continuó explicando.

Grupo de amigos pagando su comida. Imagen de archivo IStock

Una vez entendido esto, el economista explicó la famosa regla de los 10 euros o del 33% que se aplica a la hora de verse con la cuenta, señalando que "si lo mío eran 30 euros y al dividir me sales a 40 euros, ya es un 33% más, si la diferencia supera los 10 euros, ese día cada uno paga lo suyo".

Recalcando que aunque se aplique esta regla hay que tener en cuenta que "los gastos comunes se pagan entre todos a partes iguales". Sin embargo, si la cuenta dividida supera los 10 euros de diferencia, se paga individualmente.

Un cálculo que podría salvar amistades a la hora de hacer cuentas en una salida. De esta manera, Trías de Bes concluyó advirtiendo sobre la figura de las personas coloquialmente conocidas como 'ratas'.

"El tacaño ahorra con su propio dinero; el rata ahorra con el tuyo son los que no solo no dividen bien la cuenta, sino que se quedan la propina o piden la factura a nombre de su empresa para desgravarse la comida y ganar dinero a costa de los demás", concluyó el economista.