Venden un caserón con una iglesia románica del siglo XII, más de 8.000 m2 de terreno y una bodega excavada en la roca

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LO ESENCIAL Las claves Un caserón en el casco histórico de Ayllón, Segovia, sale a la venta por 2,5 millones de euros tras rebajarse desde 2,8 millones. El conjunto incluye una iglesia románica del siglo XII con ábside, bóvedas, capiteles, portadas ornamentadas y un sepulcro plateresco con tapa románica. La finca reúne una vivienda principal junto al templo, la ‘Casa de Caballos’ de 175 m² pendiente de rehabilitación y otra casa independiente de 135 m². Dispone de más de 8.000 m² de terrenos entre jardín, huerto y parcelas, además de una antigua bodega excavada en la roca.

En el corazón de Ayllón, uno de los pueblos históricos más singulares de Segovia, se encuentra una propiedad difícil de encontrar en el mercado inmobiliario.

Se trata de un conjunto de construcciones tradicionales que combina arquitectura castellana, elementos históricos y una iglesia románica del siglo XII.

La finca, situada en pleno casco histórico de esta villa medieval, sale al mercado por 2,5 millones de euros y reúne varios edificios, jardines, huerto y una antigua bodega excavada en la roca.

El elemento más singular del conjunto es precisamente la antigua iglesia románica, que conserva buena parte de sus elementos arquitectónicos originales.

El templo cuenta con un ábside de origen románico, un arco apuntado, bóvedas de medio cañón, capiteles decorados y cinco aspilleras rematadas con arcos de medio punto.

Imágenes de la iglesia Idealista

También mantiene sus portadas norte y sur, con arquivoltas ornamentadas. En el interior destaca además un sepulcro plateresco con tapa románica, vinculado a una antigua familia de la zona.

Junto a la iglesia se encuentra la vivienda principal, integrada en sus muros y distribuida en dos plantas. Cuenta con salón, cocina, dos dormitorios y un baño, y conserva materiales tradicionales como la piedra de mampostería y la madera.

Imágenes de la vivienda Idealista

La propiedad incorpora además la denominada 'Casa de Caballos', una construcción tradicional de adobe de 175 m² con varias estancias pendientes de rehabilitación.

A ella se accede mediante una pasarela elevada desde la vivienda principal, y sus características permiten imaginar distintos usos para este espacio.

El conjunto exterior también es uno de sus grandes atractivos. La finca dispone de un jardín privado de 576 m² y un huerto de 4.149 m², además de un cobertizo y una caseta de aperos.

A todo ello se suma otra vivienda independiente de 135 m², construida en piedra, adobe y madera y distribuida en dos plantas. Situada sobre una colina, ofrece vistas panorámicas de Ayllón, aunque necesita una rehabilitación integral.

Imágenes del exterior de la vivienda. Idealista

La propiedad se completa con una parcela de 2.518 m² alrededor de esta segunda vivienda y una antigua bodega excavada en la roca de la ladera, acompañada de otros 973 m² de terreno.

En total, el anuncio plantea un conjunto de gran superficie y carácter singular, con diferentes construcciones y espacios exteriores que conservan la esencia de la arquitectura tradicional de la zona.

Su precio es de 2.500.000 euros, tras una rebaja desde los 2.800.000 euros iniciales.