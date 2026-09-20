Víctor Manuel, albañil español en Países Bajos: “Te dan manutención, vivienda y un curso de poner ladrillos”

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Víctor Manuel, albañil español, trabaja en Países Bajos tras encontrar empleo a través de la agencia Covebo. En su país de origen, España, faltan 700.000 obreros en construcción debido al envejecimiento y falta de relevo generacional. En los Países Bajos recibió un curso de formación específico para aprender la técnica local de colocar ladrillos. La empresa le proporcionó manutención, vivienda y transporte, además de estabilidad laboral en el extranjero.

Víctor Manuel se ha dedicado toda su vida a la construcción. Un sector que, en España, está carente de mano de obra. De hecho, y según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), son necesarios 700.000 obreros.

Una cifra que se ha disparado principalmente por dos circunstancias: una, el envejecimiento de la plantilla; y, dos, la falta de relevo en el sector.

Sin embargo, hay personas que, pese a esta carencia, deciden salir fuera de España. En su caso, se mudó a los Países Bajos, o a Holanda como también se le conoce, como él mismo señala en el vídeo de YouTube, "para trabajar en el sector de la construcción".

Curso de formación

Con tantos puestos de trabajo por cubrir en España, suena un poco extraño que personas como Víctor Manuel decidan cambiar de país para ejercer su profesión. En el momento de realizar el vídeo, llevaba siete meses trabajando en los Países Bajos.

¿Qué método utilizó para dar el salto? En su caso, usó una empresa que encontró por Internet llamada Covebo. Se trata de una multinacional europea que está especializada en la consultoría y servicios de recursos humanos para la selección de personal cualificado y no cualificado.

En concreto, su labor es la de actuar como agencia de colocación para trabajadores, especialmente españoles, en Países Bajos. Y los sectores donde suele poner el foco son la construcción, la técnica, la logística y la producción.

“He venido a poner ladrillos”, subraya en las redes sociales. ¿Por qué este énfasis? ¿No se dedican a ello los albañiles?

Porque, como él mismo relata, la forma de poner ladrillos no es la misma en los Países Bajos que en España.

Por eso, recibió un curso de formación “de dos semanas” que, al final, se convirtieron en tres. “Es muy necesario conocer todas las técnicas para colocar los ladrillos. Nunca antes había hecho esto así en España”, remarca.

Y continúa indicando que, además de la formación, “recibes dinero para tu manutención y tienes casa y transporte”. Por último, concluye indicando que “encontrar una empresa como Covebo garantiza estabilidad en el trabajo, la vivienda y el transporte”.