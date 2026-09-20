Sara, madre y funcionaria: "Lo mejor que hice fue presentarme a muchas oposiciones, para la campaña del IBI me llamaron"

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Las claves Generado con IA Sara, madre y funcionaria interina, consiguió un empleo temporal tras presentarse a diversas oposiciones y recibir una llamada inesperada del Patronato de Recaudación. El proceso selectivo al que accedió se retrasó por la pandemia y coincidió con el nacimiento adelantado de su hija, lo que incrementó la dificultad de estudiar y presentarse al examen. Su incorporación es para un contrato de tres meses durante la campaña del IBI, una oportunidad que llegó tras más de un año sin noticias sobre la bolsa de empleo. Sara continúa preparando nuevas oposiciones y compagina su trabajo actual con los estudios, recomendando presentarse a varias convocatorias para aumentar las posibilidades de acceder al empleo público.

Preparar una oposición requiere constancia, tiempo y capacidad para mantener el ritmo durante meses. Si además se combina con el trabajo y la maternidad, el reto puede ser todavía mayor.

La historia de Sara, madre y funcionaria interina, muestra cómo presentarse a diferentes convocatorias puede terminar dando sus frutos incluso cuando la oportunidad llega mucho tiempo después.

La joven ha contado en dos vídeos publicados en TikTok (@sararroca) cómo recibió una llamada completamente inesperada del Patronato de Recaudación, relacionada con un examen que había realizado más de un año antes.

El proceso había sufrido diferentes retrasos por la pandemia y, cuando finalmente pudo presentarse, acababa de ser madre.

"Soy funcionaria interina", aseguraba. "Bueno, no me creo que está grabando este vídeo ni diciendo estas palabras, pero sí, ha sucedido cuando menos lo esperaba y sinceramente en un momento que necesitaba, y bueno, he recibido la llamada y esto ha sucedido".

Trabajando en el sector público

Sara todavía no había sido nombrada oficialmente cuando contó la noticia este verano, aunque esperaba incorporarse pronto. La prueba que le permitió entrar en la bolsa pertenecía a una convocatoria de 2017 que inicialmente debía celebrarse en 2021, pero que se retrasó por la pandemia.

Además, el nacimiento de su hija se adelantó dos semanas respecto a lo previsto: "Y bueno, la cosa es que es un examen que yo realicé del Patronato de Recaudación, que se celebró cuando estaba ingresada en el Materno porque había dado a luz".

Finalmente pudo realizarlo un mes y medio después. Para ella, aquel periodo estuvo marcado por el cansancio propio de los primeros meses de maternidad, pero también por el esfuerzo de continuar estudiando.

"La cosa es que obviamente estoy flipando, desde que la aprobé estaba flipando porque es un examen al que le había dedicado tiempo, pero ese mes y medio cualquiera que haya sido madre sabe que son meses y días muy difíciles porque estás aprendiendo a ser madre, tienes muchos miedos", confesaba.

Aun así, consiguió aprobar. Inicialmente quedó alrededor de los puestos 38 o 40, aunque posteriormente pasó al puesto 49 por la incorporación de personas procedentes de bolsas anteriores.

Durante más de un año, Sara consultó periódicamente la página del Patronato para comprobar si se había creado una bolsa. No encontró novedades y terminó dando el proceso por perdido.

Hasta que, aproximadamente una semana antes de grabar el vídeo, recibió una llamada de un número fijo de Málaga. "Me dicen que era el Patronato de Recaudación de un examen que hice y por saber si estaba interesada en trabajar", relata.

La propuesta era incorporarse durante tres meses para la campaña del IBI. "Ahora mismo empezaría con un contrato de 3 meses para la campaña del IBI", explica Sara.

Además, el puesto le permitirá poner en práctica parte del contenido que está estudiando actualmente para otras oposiciones. La experiencia le ha llevado a lanzar un consejo a quienes están preparando procesos selectivos.

"De verdad quiero animar aquí también a la gente que está probando suerte, que lo está intentando como sea, apuntándose a muchas convocatorias", señaló.

Para Sara, precisamente esa estrategia fue determinante: "Creo que lo mejor que he hecho ha sido atreverme a presentarme a muchas convocatorias, no solo a la que me estoy preparando específicamente, porque de esta me han llamado para funcionaria interina".

Su situación no termina aquí. También está pendiente de otra bolsa del Instituto Municipal de la Vivienda, en la que quedó en el puesto 14, mientras continúa preparando nuevos exámenes.

La incorporación al trabajo tampoco ha supuesto abandonar los estudios. En otro de sus vídeos muestra cómo intenta compaginar su nueva jornada con la preparación de las próximas pruebas.

Con varias fechas de examen concentradas en septiembre, reconoce sentirse desbordada, aunque continúa con su planificación.

Su experiencia refleja que aprobar una oposición no siempre significa conseguir inmediatamente una plaza, pero formar parte de una bolsa puede convertirse en una vía para acceder a un puesto temporal y seguir avanzando en el camino hacia el empleo público.