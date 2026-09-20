Priscila de Oliveira, una albañil brasileña que explica todo lo que se encuentra una mujer en un sector históricamente masculinizad Imagen modificada con IA con fines exclusivamente editoriales.

Priscila, albañil brasileña en España: "Me encanta ser autónoma, no me iría a otra empresa por menos de 2.000 €"

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Las claves Generado con IA Priscila de Oliveira es una de las pocas mujeres albañiles en España y dirige su propia empresa en Asturias. Solo una de cada diez personas en la construcción es mujer y el número de albañilas ha aumentado un 16,3% en 2025. Priscila prefiere ser autónoma y asegura que no trabajaría en una empresa por menos de 2.000 euros mensuales. Aproximadamente una de cada cuatro mujeres en la construcción es autónoma, el doble que en otros sectores laborales.

El sector de la construcción está entre los más masculinizados del país. En España, tan solo 1 de cada 10 trabajadores de este ámbito es mujer, según un informe del Observatorio Industrial de la Fundación Laboral de la Construcción.

Priscila de Oliveira es una de las 166.833 mujeres que trabajan en este sector. Además, lo hace con su propia empresa en Asturias. "Me encanta ser autónoma, no me iría a otra empresa por menos de 2.000 euros", declara en una entrevista para Sector Oficios Podcast.

Sobre la falta de mujeres en la construcción, admite que es una realidad: "Creo que hacen falta más mujeres para que cuando una entre en una reforma, el cliente no crea que no somos capaces de hacer bien el trabajo".

Aumentan las mujeres albañiles

Lo cierto es que aunque el número de albañilas ha aumentado un 16,3 % en 2025 —según la misma Fundación—, la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres trabajando en la construcción todavía es notable.

"Yo misma me llegué a cuestionar si alguien confiaría en que una mujer pudiera hacer una reforma, siendo un trabajo muy masculinizado", admite Priscila. No obstante, ha superado situaciones adversas que le han valido para demostrar sus aptitudes.

"Un cliente me confió un piso entero para desescombrar y de ahí saqué 14.000 kilos de escombros: sacos a sacos, picando y llevándolos a una furgoneta para tirarlos", relata.

Con el tiempo ha podido crear una imagen de marca única ligada a la manera con la que la gente suele referirse a ella: "la brasileña". En esta línea, su empresa se llama A la brasileña y es especialmente activa en redes sociales.

Las ventajas de ser albañil autónoma

El hecho de que sea autónoma también refleja una realidad del sector: aproximadamente 1 de cada 4 albañilas ejerce como autónoma, un porcentaje que duplica la media del conjunto de sectores en España.

Es decir, que las mujeres que trabajan en la construcción están más abiertas a aventurarse y trabajar por cuenta propia que en otros ámbitos laborales.

Priscila destaca la flexibilidad horaria y vacacional que permite esta manera de trabajar: "El año pasado me fui un mes entero de vacaciones a Brasil, ¿Qué empresa me dejaría hacer eso?".

"No me planteo trabajar para una empresa, tendría que pagarme mucho, una cifra muy suculenta para que me fuera", apunta antes de añadir: "No dejaría de ser autónoma por menos de 2.000 euros al menos".