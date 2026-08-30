Rubén, propietario de 200 pisos en alquiler: "Eran todos residenciales y ahora son turísticos, la gente no paga"

Las claves

Las claves Generado con IA Rubén Zaballos, propietario de 200 pisos en zonas rurales, ha transformado sus viviendas de alquiler residencial a turístico por miedo al impago de los inquilinos. Zaballos asegura que preferiría alquilar a largo plazo, ya que es más rentable, pero la inseguridad ante posibles 'inquiokupas' le ha hecho optar por el alquiler turístico. El inversor destaca que, pese a que los pisos estaban por debajo de 500 euros al mes y destinados a teletrabajadores, ha sufrido unos 10 casos de inquiokupación. Rubén subraya que la ocupación ilegal y la inseguridad jurídica son factores clave que agravan la crisis de la vivienda en España.

Rubén Zaballos es inversor inmobiliario y CEO del Grupo mcontigo.com. El joven se ha dedicado a comprar inmuebles en municipios pequeños y zonas rurales, en total ha adquirido 200 pisos.

Zaballos recalcó en su intervención en laSexta Xplica que si fuese por él alquilaría todos estos inmuebles a larga duración, principalmente porque resulta mucho más rentable ya que está ocupado todo el año.

Sin embargo, el miedo a que sus inquilinos no le paguen la renta le ha hecho prescindir de este estilo de alquiler y convertirlo en turístico. De esta manera, el joven propietario consiguió hablar de otro de los grandes problemas de la vivienda en España: la inquiokupación.

10 casos de inquiokupación

Zaballos explicó sobre sus viviendas que "en un principio eran todos residenciales y luego los fui transformando a turístico por los problemas que hay de que la gente no paga el alquiler", señaló.

A pesar de que parece que todos los propietarios preferirían esta modalidad de alquiler, no es el caso de este inversor: "Yo preferiría alquilarlos a larga estancia porque en esos pueblos, al fin y al cabo, tú los puedes alquilar turísticamente solo en verano, entonces con julio, agosto y septiembre no compensas todo lo que puedes ganar a lo largo del año", comentó.

Sin embargo, a pesar de la aparente rentabilidad que podría tener un alquiler residencial, hay un factor que pesa mucho más y es la inseguridad de encontrarse con una persona que le ocupe ilegalmente el piso.

El inversor inmobiliario comentó que en su alrededor le han advertido en muchas ocasiones que alquile a turistas, ya que "pagan todo, es más cómodo y todo estamos más tranquilos".

Incluso, agregó que "yo todos los pisos los tenía alquilados en residencial y todos estaban por debajo de 500 euros al mes". Es importante recordar que los pisos de Zaballos se encuentran en pueblos y zonas rurales en Galicia y están destinados a "gente que teletrabaja y que no le importa vivir en un pueblo pequeño".

"Yo, de hecho, vivo en un pueblo de 10.000 habitantes y vivo genial", sentenció. Pero, a pesar de que aparentemente la vida en los pueblos españoles es cada vez menor a consecuencia de la España vaciada, el inversor comentó que "he tenido unos 10 casos de inquiokupas".

Aunque 10 casos frente a 200 pisos no es una cifra exorbitante, sigue siendo dinero que deja de ingresar y que acumulado puede suponer una importante inversión. Sobre todo, si estos inquiokupas se declaran como vulnerables.

De esta manera, Zaballos quien ha hablado en múltiples ocasiones en laSexta Xplica sobre su punto de vista de la crisis de la vivienda como propietario, una vez más dejó claro que otro punto importante de esta crisis, además de la escasez de inmuebles, es la ocupación ilegal y la angustia que esto supone para el sector.