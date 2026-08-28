Cristina y Dani viven en Suecia: "Nos fundimos todos nuestros ahorros y compramos una casa por 30.000 euros"

Dani y Cristina, una pareja española que vive en Laponia, Suecia, desde hace dos años. YouTube - Viajamoslowcost.

Las claves

Las claves Generado con IA Cristina y Dani, una pareja española, compraron una casa en Laponia, Suecia, por 30.000 euros y pagan una hipoteca de solo 120 euros al mes. En Suecia, los jóvenes se independizan antes de los 22 años, mientras que en España la media es a los 30 años. Aunque el coste de vida en Suecia es un 27% más caro que en España, los alquileres suelen ser un 10% más baratos (excepto en el centro de Estocolmo). Pese a los mayores gastos, los salarios en Suecia son de media un 55% superiores y permiten ahorrar mensualmente, según la experiencia de la pareja.

Las comparaciones a veces son odiosas. Mientras en España los jóvenes se emancipan a los 30 años de media según Eurostat, en otros Estados europeos como Suecia la juventud se independiza antes de los 22 años de promedio.

Quizás por eso, el país nórdico acoge ya unos 13.000 españoles, tal como recoge el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero. Entre ellos están Cristina y Dani, una pareja que por casualidades del destino terminó adquiriendo una vivienda en Suecia.

"Nos fundimos todos nuestros ahorros", explica Cristina. "Nuestra casa nos costó 30.000 euros y nos ha quedado una hipoteca de unos 120 euros", apunta. Si bien su casa está en una zona rural de Laponia, hay varios factores que explican las facilidades para adquirir una vivienda en Suecia.

Los alquileres son más baratos en Suecia

Eurostat señala que los salarios suecos son -de media- un 55 % más altos que los sueldos españoles. En este sentido, la renta anual media en Suecia se sitúa entre los 47.000 y los 49.000 euros brutos. En España, el sueldo medio anual es de entre 30.000 y 32.000 euros brutos.

Por contra, el coste de vida es más elevado en el Estado escandinavo. Sin contar los arrendamientos, las métricas de Numbeo y Eurostat demuestran que vivir en Suecia es un 27 % más caro que en España.

No obstante, la gran sorpresa la encontramos en el alquiler: arrendar en España es un 10 % más caro en comparación a las ciudades suecas (exceptuando el hipercentro de Estocolmo).

El resto de gastos recurrentes son mayores en Suecia: la cesta de la compra mensual es un 30 % más cara; salir a cenar o consumir alcohol es un 24 % más caro; y el transporte público es uno de los mayores golpes al bolsillo, siendo un 130 % más elevado que en España.

¿Se ahorra más viviendo en Suecia?

Con estos datos, uno podría pensar que vivir en Suecia no deja margen al ahorro. Sin embargo, las rentas mensuales sostienen de forma solvente el coste de vida. En el caso de Cristina y Dani, ambos generan unos gastos mensuales de unos 1.500 euros.

"Estamos viviendo con un sueldo, y a esos 1.500 € llegamos y nos sobra un poco para ahorrar todos los meses", relata Cristina en su canal de YouTube, Viajamoslowcost.

"Mi salario en Suecia me da más para mi vida aquí, que el sueldo que tenía en España cuando vivía en la península ibérica", concluye.

En definitiva, tanto los datos y estadísticas como la experiencia personal de Cristina y Dani respaldan que vivir en Suecia otorga un poder adquisitivo mayor, de media, que en España.