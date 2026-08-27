En vigor: los trabajadores tienen derecho a 15 minutos de descanso en su jornada laboral pero debe recuperarse el tiempo

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores tienen derecho a un descanso de al menos 15 minutos si su jornada continuada supera las seis horas. Este descanso no se considera tiempo de trabajo efectivo salvo que lo establezca el convenio colectivo o el contrato laboral. Si la pausa no es considerada tiempo efectivo, el trabajador debe recuperar esos 15 minutos, prolongando su jornada. Es fundamental revisar el convenio colectivo y el contrato para saber si la pausa cuenta como tiempo trabajado y no es necesario recuperarla.

Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de un descanso de al menos 15 minutos cuando su jornada diaria continuada supera las seis horas. Sin embargo, esta pausa no tiene por qué computar como tiempo de trabajo efectivo.

En ese caso, el empleado debe recuperar los minutos de descanso y prolongar su permanencia en la empresa. Esta situación está regulada por el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que, cuando la jornada continuada exceda de seis horas, debe existir un periodo de descanso de al menos 15 minutos.

La misma norma señala que este intervalo solo se considera tiempo de trabajo efectivo cuando así lo establece un convenio colectivo o el contrato de trabajo.

Por tanto, la legislación diferencia entre el derecho a descansar y que ese descanso sea retribuido.

La pausa está garantizada por ley, pero, salvo que exista una condición más favorable pactada, estos 15 minutos no forman parte de las horas efectivamente trabajadas.

El derecho al descanso de los trabajadores

La diferencia puede apreciarse fácilmente en una jornada habitual de ocho horas. Un trabajador que tenga establecido un horario de 8:00 a 16:00 y cuyo convenio no considere la pausa como tiempo de trabajo efectivo tendrá que recuperar esos 15 minutos.

En la práctica, podría salir a las 16:15 horas. Durante la pausa no está obligado a permanecer trabajando ni a estar a disposición de la empresa, pero ese intervalo no computa dentro de las ocho horas de trabajo que debe completar.

La situación cambia si el convenio colectivo, el contrato o un pacto de empresa establece que los descansos sí forman parte de la jornada efectiva. En ese caso, el trabajador podría realizar su jornada de 8:00 a 16:00 incluyendo los 15 minutos de pausa, sin necesidad de prolongar su horario.

El Estatuto de los Trabajadores establece así un mínimo legal, pero los convenios colectivos pueden mejorar las condiciones. Por ello, no todos los empleados tienen necesariamente que recuperar los 15 minutos.

Antes de prolongar la jornada, el trabajador debe comprobar qué establece el convenio colectivo que le resulta aplicable y qué figura en su contrato. En determinados sectores, la pausa puede estar reconocida expresamente como tiempo de trabajo efectivo.

Además, la empresa debe llevar un registro de jornada que permita conocer el inicio y el final de la jornada y reflejar correctamente los periodos de descanso cuando corresponda.

El objetivo de esta regulación es garantizar que las jornadas continuadas incluyan una interrupción para evitar periodos excesivamente prolongados de trabajo. Por ello, aunque el descanso no sea necesariamente remunerado, la empresa debe permitir que se disfrute cuando se cumplen los requisitos legales.

En definitiva, tener derecho a 15 minutos de descanso no significa automáticamente que esos minutos sean tiempo de trabajo pagado.

La clave está en el convenio colectivo o contrato: si no los considera tiempo efectivo, el trabajador tendrá que recuperar la pausa y su jornada de presencia se prolongará esos 15 minutos