Katy dejó Barcelona para vivir en un pueblo de Asturias: "La vida rural no es fácil, cambias una preocupación por otra"

Katy ofrece asesoramiento a personas interesadas en adquirir una vivienda en el entorno rural de Asturias. YouTube - Pura vida astur casas.

Las claves

Las claves Generado con IA Katy y Daniel dejaron Barcelona para mudarse a una pequeña aldea de Asturias con solo 28 casas, buscando un cambio de vida. El precio de la vivienda en las zonas rurales de Asturias es muy bajo, llegando a menos de 900 euros por metro cuadrado. Katy advierte que la vida rural no es fácil y desmonta mitos sobre la idealización del campo; exige adaptarse a nuevas preocupaciones y responsabilidades. Aconsejan a quienes piensan mudarse al medio rural a informarse sobre normativas y a no esperar que el cambio resuelva todos sus problemas.

Asturias tiene uno de los mercados inmobiliarios más baratos de España. Cifras del Ministerio de Vivienda constatan que el precio medio del metro cuadrado en el Principado es de unos 1.450 euros, el quinto o sexto más asequible del país.

Además, el valor en las zonas rurales es todavía menor, situándose por debajo de los 900 €/m². Esto convierte las regiones despobladas en un buen reclamo para aquellas personas que estén buscando un cambio de vida.

Katy y Daniel son una pareja que se mudaron desde Barcelona a una pequeña aldea asturiana de apenas 28 casas. Y aunque la vida en un pueblo no es tan idílica como uno se podría imaginar, admiten que valió la pena: "Fue la mejor decisión que hemos tomado en la vida".

Una vez asentados en su nuevo hogar, asesoran a personas que quieran dar el mismo paso desde su canal de YouTube, Pura vida astur casas. "La vida rural no es fácil, es diferente; al final aquí cambias una preocupación por otra...", expresa Katy en uno de sus últimos vídeos.

En este, desmontan algunos mitos sobre el día a día en un pueblo. "Si vienes a una aldea pensando que el campo consiste en sentarte delante de tu casa preciosa de piedra con una taza de té en la mano mirando las montañas... pues algún día tendrás que cortar esa hierba que estás viendo", ejemplifica.

Además, Katy pide prudencia con las mudanzas impulsivas: "Mudarte a otro sitio no significa borrar todo lo que tenías antes y que de repente tu vida sea perfecta". Por otro lado, advierte de las dificultades con las que se encuentran muchos migrantes cuando adquieren un terreno.

"Que una finca sea tuya no significa que puedas construir, instalar o modificar cualquier cosa sin tener en cuenta la normativa...", apunta.

¿Es fácil relacionarse en un pueblo o aldea?

Asturias es la comunidad autónoma más envejecida de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), rozando los 50 años de edad media. En los pueblos, lo habitual será encontrar gente mayor.

Pese a ello, Katy afirma que "una comunidad pequeña no siempre tiene que ser una cerrada". "Simplemente es una comunidad donde la gente se conoce desde hace muchísimo tiempo, desde hace toda la vida", explica.

"Depende mucho lógicamente de cómo tú llegues al pueblo", concluye. En definitiva, cambiar la ciudad por la aldea asturiana no resolverá tu vida por arte de magia.

Pero con realismo, empatía y respeto, puede ser tu mejor decisión.