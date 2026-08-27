Boris y Rosa dejaron la ciudad hace 16 años y viven en el campo: “A esta finca no nos llega ni agua ni luz”

Las claves

Las claves Generado con IA Boris y Rosa se mudaron hace 16 años de la ciudad al campo para llevar una vida autosuficiente basada en la permacultura. Han construido su hogar con materiales reciclados y bioconstrucción, consiguiendo electricidad con placas solares y agua de un pozo propio. Educan a su hijo Riu siguiendo los principios de la permacultura, en contacto directo con la naturaleza y en una escuela alternativa. Buscan depender lo mínimo del sistema, priorizando la libertad, la sostenibilidad y la transmisión de estos valores a su hijo.

Boris y Rosa se mudaron hace 16 años de la ciudad a la naturaleza a vivir de una manera poco común. Se mudaron a una finca abandonada de 100 metros cuadrados y han optado por llevar un hogar autosuficiente basado en la permacultura.

A lo largo de los años han ido construyendo diferentes edificaciones utilizando la bioconstrucción con materiales reciclados, barro y techos vivos. Esto les ha permitido sobrevivir sin gastar ni un solo euro según confesaron al creador de contenido Arnau Serrado.

Basándose en estos principios es como han educado a su hijo Riu que asiste a una escuela alternativa en medio del campo con enfoque en el juego al aire libre. De esta manera, la familia ha mostrado un modo de vivir completamente diferente a lo convencional.

¿Qué es la permacultura?

Rosa definió la permacultura como "la manera de vivir lo más autosuficiente que puedas". En una definición más concreta, la permacultura nace de la fusión de las palabras "agricultura" y "permanente" y es un sistema de diseño holístico inspirado en los patrones de los ecosistemas naturales para crear viviendas y cultivos.

Así, esta "forma de vivir" abarca la energía, el agua, la bioconstrucción y la organización social. Boris explicó que teniendo esto en cuenta abarca otros temas logísticos como "cómo ubicas tu casa, de dónde sale el sol, dónde se pone, los árboles que hay, lo que te envuelve".

"Es cómo te alimentas, cómo te curas cuando tienes un desequilibrio en el cuerpo... es como muy global y está en tus decisiones del día a día, de cómo vivir, incluso cómo criar y cómo educar", recalcó Rosa.

Basándose en este modelo, la pareja se ha dedicado a seguir una vida estrictamente guiada por la permacultura creando sus propias bioconstrucciones e integrándolo en su forma de vivir y llevar su día a día.

Ni un euro en electricidad y agua

Este estilo de vida autosuficiente, también supone que todos los suministros como la luz y el agua deben ser conseguidos de la misma manera. Por ello, se sinceraron y explicaron que "a esta finca no nos llega ningún cable ni tubo ni nada".

"Hay un pozo que lo cavó el hombre de la antigua finca, que nos contó un vecino, se hizo unos pantalones anchos con bolsillos y fue cavando el pozo hasta llegar al agua", confesó Boris explicando que así es cómo consiguen agua de una manera autosuficiente.

Por otro lado, para la electricidad han optado por placas solares y baterías. Incluso han colocado todo en la misma zona de la casa para conseguir ubicarlo todo junto.

Pero lo cierto es que Boris explicó que con este modelo "reducimos los costos", tanto que no dependen de nada externo, además de la naturaleza, para conseguir tener electricidad.

Criar a un hijo en la naturaleza

Boris y Rosa tienen un hijo, Riu, que buscan educarlo basándose en los principios de la permacultura. Por ello, han buscado que se acostumbre a vivir en medio del campo y en contacto con la naturaleza, incluso Rosa expresó que "el niño va descalzo todo el día o va sin ropa , se lo pasa súper bien encontrando bichitos".

Además de esto, continuó explicando que no celebran estaciones ni fiestas como la Navidad sino que "hacemos una fiesta para cada estación, invitamos a amigos o a familia y hacemos el ritual de esa estación, y él lo va aprendiendo".

Así, el pequeño Riu se ha acostumbrado a "normalizar y naturalizar el día", y a vivir de una manera autosuficiente recogiendo comida del huerto o de las gallinas, es decir, sin pasar por un supermercado.

Otra de las cuestiones que concierne a cualquier padre es la educación, por ello Rosa explicó que Riu va a un colegio que sigue estos mismos ideales: también van descalzos, tienen animales, tienen huerto, también están en el exterior la gran parte del día, en invierno también", comentó.

Boris y Rosa dejaron la ciudad hace 16 años y viven en el campo: “A esta finca no nos llega ni agua o luz”

También recalcó que aunque están todo el día "corriendo libres" tienen pequeños momentos de tranquilidad a la hora de comer: "En las escuelas convencionales es al revés, están todo el día sentados y para comer es cuando están corriendo mientras se comen un bocadillo y me parece que está todo a revés", comentó Rosa.

Así, han conseguido que Riu sea educado en torno a sus valores e ideales de la permacultura, sobre todo porque como explicó Boris esta manera de vivir "es una herencia para nuestros hijos".

La idea detrás de todo esto para ellos es que "dependas lo mínimo del sistema", señaló Boris, acotando que es imposible dejar de depender del sistema completamente, pero para ellos esto supone "ser un poquito más libre y al final disfrutar más de la vida y de la crianza".

Finalmente, resumieron que más allá de ser una forma de vida más sostenible, la pareja explicó que sobre todo es un proyecto de vida en el que tanto Boris como Rosa sienten que han encontrado su lugar y el estilo de vida que les corresponde.