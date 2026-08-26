Reme, propietaria de un restaurante: "En trabajadores y seguros gastamos 800€ al día por 16 empleados"

Las claves

Las claves Generado con IA Reme, propietaria del restaurante Marruzella en Jerez, explica que mantener abierto su local supone una inversión diaria de 1.500 euros. El mayor gasto del restaurante corresponde a trabajadores y seguros sociales, con 800 euros diarios para 16 empleados. Los gastos en materia prima superan el 30% de las ganancias diarias, y los costes fijos como luz, agua y gas también impactan en el balance. El restaurante necesita vender 125 pizzas de 12 euros cada día solo para cubrir los gastos mínimos y poder subsistir.

El sector de la hostelería es uno que siempre está expuesto a debates. Desde el precio del menú del día a qué tan cara es una pizza, los consumidores casi siempre tienen algo por lo que reclamar cuando a la cuenta se refiere.

Por esto, Reme, una de las propietarias del restaurante Mazzurella en Jerez, decidió enumerar todos los gastos operativos diarios detrás de esa pizza de 12 euros, dejando claro que no es un precio al azar sino que está justificado.

De esta manera, a través de las redes sociales del restaurante, la propietaria sentenció que mantener su local abierto supone una inversión diaria de 1.500 euros, una cifra que tan solo recupera el fin de semana.

¿Doce euros es demasiado caro?

Marruzella es una restaurante que, aunque comenzó siendo italiano, ahora es una fusión de varias cocinas. Fundado por Reme y Nene hace 35 años, están ubicados cerca de la estación de tren de Jerez de la Frontera.

Con esto, la hostelera desveló que el plato más fuerte a nivel de gastos es el esqueleto del local: los empleados. Así, señaló que "los trabajadores y seguros sociales, nos cuestan unos 800 euros diarios y son diez camareros y seis cocineros".

"Segundo, lo más importante, nuestra materia prima, que tenemos muchas cosas", expuso la hostelera. Con esto, agregó que para que un negocio funcione, es preciso gastar más de un 30% de las ganancias en este apartado.

Basándose en esa cuenta, Reme calculó que "en materia prima ahora mismo, si vendemos 2.000 euros, puede que tengamos 600 euros". Sin embargo, la hostelera confesó que "ya no nos salen las cuentas un día entre semana, donde recuperamos es cuando llega el fin de semana que vendemos mucho más".

Por otro lado, los gastos fijos como la luz les suponen unos "120 euros", el agua unos "diez euritos" y el gas "sobre unos 20 euros al día". También, explicó que hay otros gastos fijos como ordenadores, tecnología, impresoras, marketing, entre otros: "Un montón de cositas que no se ven", expresó.

Con esto, la hostelera de Jerez hizo el cálculo final de cuánto al día cuesta mantener un restaurante abierto: "Creo que empezaríamos sobre unos 1.500 euros y ya después dependerá mucho de la materia prima", sentenció.

No obstante, hay que recordar que la primicia del vídeo consistía en si una pizza de 12 euros es cara o no. De esta manera, siguiendo el cálculo, el restaurante Marruzzella tendría que vender 125 pizzas diarias para tan solo llegar al mínimo de 1.500 euros diarios y subsistir.