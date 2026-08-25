Razvan, inversor, ha vendido 250 pisos: "Hemos facturado 400.000€ en año y medio, cuando abrí la inmobiliaria"

Las claves

Las claves Generado con IA Razvan, inmigrante rumano, fundó la inmobiliaria Nexodea en 2024 tras empezar desde cero con un préstamo personal de 10.000 euros. En solo un año y medio, la empresa ha facturado más de 400.000 euros y gestiona actualmente 250 pisos. El crecimiento de la compañía se basó en la reinversión de beneficios y la optimización de recursos, como comprar mobiliario de oficina de segunda mano. Razvan considera que, pese a la crisis de vivienda y el auge del alquiler turístico, invertir en inmuebles en España sigue siendo rentable, especialmente fuera de las grandes ciudades.

Razvan es originario de Rumanía, él y su familia se mudaron a España buscando una vida más segura y próspera. A pesar de haberse tenido que enfrentar a duras realidades como vivir en un piso con otras 14 personas y no tener suficiente dinero para comprar ropa, el joven rumano siempre tuvo ganas de crecer.

Así, años después encontró el lugar en el que conseguiría crecer: el emprendimiento. Razvan fundó Nexodea en 2024, su propia empresa inmobiliaria, partiendo solo de un préstamo personal de 10.000 euros y trabajando de 17 a 18 horas diarias.

Con esto, el inversor inmobiliario comentó en una entrevista con Niky Podcast cómo fue este proceso de fundar su propia empresa haciéndola crecer y, sobre todo, cómo percibe el problema que enfrenta España en materia de vivienda.

El nacimiento de Nexodea

La idea de convertirse en su propio jefe vino después del nacimiento de su segunda hija principalmente porque "yo no me puedo permitir estar pidiendo permiso a otra persona para poder ir a ver a mi hija a una función del cole, para poder llevarlas en la mañana a la guardería o recogerlas y estar con ellas", explicó.

Lo cierto es que Razvan no empezó en este mundo desde cero, ya había tenido la oportunidad de trabajar en una inmobiliaria como autónomo, con lo cual conocía ciertas cosas del sector; sin embargo, confesó que "llevaba cinco años sin tocar el sector".

Con lo cual, dedicó horas interminables a informarse correctamente antes de lanzarse definitivamente. Así, el emprendedor comenzó lanzándose a la piscina inmobiliaria con la compañía de su esposa, Sara.

"Nosotros hemos tenido una cosa muy buena: que no nos hemos vuelto locos con el beneficio y hemos reinvertido casi todo", explicó y especificó que lo que hicieron con el dinero en un principio fue "contratar un abogado que nos redactase bien los contratos, meter a una persona que nos ayudase con el marketing y a día de hoy somos 13 personas en el equipo en un año y medio".

Aunque han conseguido crecer, los inicios fueron complicados. Cabe recordar que todo comenzó con 10.000 euros de un préstamo personal: "Solo el cartel de fuera fueron casi 2.000 euros y me temblaron las manos, dije: "me he fundido el 20% del presupuesto en el cartel", recordó el empresario.

En vista de esto, decidió que lo mejor era comprar todo el material de oficina en Wallapop a un precio considerablemente inferior, lo que también significó que parte de su jornada consistía en ir a buscar y llevar dicho material: "Los primeros seis meses te puedo decir que yo echaba 17 o 18 horas al día, no paraba", sentenció.

De esta manera, desde aquel día en que Razvan y Sara fueron a registrar el nombre de la empresa, Nexodea Inmobiliarios, han conseguido crecer considerablemente y ya gestionan 250 pisos.

Además, el emprendedor no dudó en confesar sus números de facturación que reflejan este crecimiento: "Desde que hemos abierto la inmobiliaria, en un año y medio, hemos superado los 400.000 euros, casi medio millón", comentó.

La crisis inmobiliaria

El inversor se sinceró sobre cómo ve, desde alguien que trabaja en el sector, el problema de la vivienda en España señalando que el problema principal es "el auge del Airbnb, del turismo, de los inversores extranjeros, que vienen con dinero".

Razvan puso de ejemplo a Madrid centro, explicando que estos inversores ofrecen miles de euros a los inquilinos de esta zona, incluso con ofertas superiores al precio del inmueble, lo que hizo que muchos de estos locales acabasen optando por aceptar el dinero e irse.

Sin embargo, explicó que considera que es muy rentable invertir en inmuebles en España y no necesariamente en las ciudades principales como Madrid o Barcelona.

Razvan, inversor, ha vendido 250 pisos: "Hemos facturado 400.000€ en un año y medio cuando abrí la inmobiliaria"

"Si tú compras una vivienda a 60.000 euros y la vas a alquilar por 400 euros, estamos hablando de una rentabilidad del 10% o del 12%, los números salen", calculó, además señaló que en su caso está comprando pisos que no necesariamente están en Madrid sino a una hora o 40 minutos de la ciudad.

El motivo de esto es que "hay personas que quieren vivir en Madrid pero no pueden pagar 1.000 euros por un piso de dos dormitorios, prefieren irse a una hora y pagar 400 o 450 euros", expresó.

De esta manera, el inversor inmobiliario fue claro, a pesar de que existe una crisis impulsada por la burocracia y el auge de inversiones extranjeras en alquiler vacacional; España sigue siendo un país rentable, incluso yendo más allá de las grandes ciudades.