Paulina, limpiadora colombiana en España: "Limpio casas en mis días de descanso, también tengo otro trabajo a tiempo parcial"

Las claves

Las claves Generado con IA Paulina, una colombiana en España, compatibiliza dos trabajos: uno a tiempo parcial y otro como limpiadora de viviendas en sus días libres. Trabaja 25 horas semanales en una empresa, con horario de 10:00 a 15:00, y aprovecha el resto del tiempo para realizar limpiezas. Paulina destaca el cansancio mental y físico que implica el pluriempleo, así como la necesidad de complementar ingresos para salir adelante. Su experiencia refleja la realidad de muchos migrantes que buscan un futuro mejor en España a base de esfuerzo y sacrificio.

Paulina compagina dos trabajos en España para aprovechar al máximo sus horas disponibles. La colombiana ha comenzado recientemente a trabajar en una empresa con un contrato a tiempo parcial, pero mantiene su actividad como limpiadora de viviendas en sus días de descanso y aquellas jornadas que acaba pronto.

"Como es por tiempo parcial, no puedo quedarme sin trabajar el resto de horas libres", explica en su perfil de TikTok (@soypaualvarez). Para organizarse, distribuye las limpiezas entre sus días libres y aquellos en los que sale antes de su otro empleo.

Su rutina comienza temprano. En una de sus jornadas, por ejemplo, realizó una limpieza de 7:00 a 9:00 horas y después se desplazó a otra vivienda para trabajar entre las 10:00 y las 14:00 horas. Una planificación que demuestra hasta qué punto ha ajustado sus horarios para compaginar ambas actividades laborales.

Pluriempleo en España

Paulina explica que encontró su actual empleo a través de InfoJobs. Tras preparar su currículum, comenzó a inscribirse en las ofertas que encontraba hasta que consiguió una oportunidad.

"Son 25 horas semanales y el horario es de 10 de la mañana a 3 de la tarde", cuenta. El puesto, sin embargo, tiene una particularidad: trabaja de domingo a domingo y dispone de un periodo de descanso de tres semanas.

Ante esta situación, la limpieza de viviendas continúa siendo una fuente de ingresos complementaria. La colombiana ha decidido aprovechar precisamente los huecos que deja su jornada laboral para mantener esa actividad.

Su experiencia también refleja una realidad habitual entre trabajadores que necesitan complementar sus ingresos con más de un empleo.

En otro de sus vídeos, Paulina muestra cómo es una jornada dedicada exclusivamente a la limpieza y reconoce que, aunque intenta mantener una actividad positiva, también existe el cansancio mental.

"Día no trabajado, es día no pagado", afirma mientras comienza uno de sus turnos. Sin embargo, matiza que el agotamiento no tiene por qué ser únicamente físico: "Existe también el cansancio mental".

Mostrando su día a día como inmigrante en España, Paulina utiliza sus vídeos para hablar de las dificultades que afrontan muchos al comenzar una nueva vida lejos de su país. La joven reflexiona sobre cómo las redes sociales alimentan las comparaciones de lo que consiguen unos y otros.

No obstante, para Paulina esa comparación puede generar frustración y por ello reivindica mostrar la realidad tal y como es. De hecho, no duda en darle importancia a aceptar los momentos de vulnerabilidad que vive en aquellos instantes donde anhela su país y afronta dificultades en España.

"Permítete sentirte así", apunta. "Estás en todo tu derecho y no te debes castigar", aconseja a través de su usuario.

El caso de Paulina muestra la realidad de muchos migrantes que llegan a España para construir un futuro mejor en base a sacrificio, esfuerzo y trabajo duro.