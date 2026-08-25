El Auditorio de Starlite Occident Marbella se encuentra en la Cantera de Nagüeles. Cedida

Starlite Occident Marbella cumple 15 años como uno de los grandes destinos internacionales de la música en directo.

Las claves

Las claves Generado con IA Starlite Occident Marbella celebra su XV edición en 2026, reuniendo a grandes artistas internacionales y nacionales en la Cantera de Nagüeles. El festival ofrece más de 40 conciertos hasta el 29 de agosto, con artistas como Juan Luis Guerra, Maroon 5, Gloria Trevi y Nile Rodgers. La experiencia va más allá de la música, incluyendo una variada oferta gastronómica y ocio nocturno en un entorno natural exclusivo. Starlite Occident genera un impacto económico de más de 315 millones de euros anuales y atrae a más de 350.000 asistentes, consolidando Marbella como destino internacional.

Entre junio y septiembre, el festival Starlite Occident Marbella reúne en la Cantera de Nagüeles a grandes figuras de la música internacional y a miles de visitantes, consolidándose como una de las grandes citas del entretenimiento durante el verano.

En 2026, el festival celebra su XV edición con una programación que ha reunido en los meses de junio y julio a artistas como Juan Luis Guerra, Lenny Kravitz, Maroon 5, Anastacia, Diana Krall, Rosario u Ozuna.

Como cada año, Starlite Occident ofrece una programación ecléctica que combina grandes nombres internacionales con algunos de los artistas españoles y latinos más destacados del momento.

Conciertos hasta el 29 de agosto

En el mes de agosto, Starlite Occident Marbella encara su recta final con grandes nombres de la música nacional e internacional.

Taburete, Antoñito Molina, Antonio José, Niña Pastori, Pastora Soler, Gloria Trevi, Nile Rodgers y Love of Lesbian han sido algunos de los artistas nacionales encargados de poner el broche musical a la última edición.

Entre las citas internacionales más destacadas se encuentra la de Gloria Trevi, que ofrecerá en Starlite Occident su única fecha en Europa, y la actuación de Nile Rodgers, uno de los grandes referentes de la música disco y funk.

Conciertos en Starlite Occident Marbella. Cedida

El gran cierre llegará el 3 de septiembre, con la primera edición europea de Premios Juventud, un punto de encuentro de la música latina, la cultura pop y las nuevas generaciones.

Por primera vez, estos reconocimientos salen de América para celebrarse en Starlite Marbella y reunirán a grandes nombres de la música latina, creadores, referentes de la cultura pop y miles de fans.

Por el momento, el festival ya ha confirmado las actuaciones de Quevedo, Wisin, Yandel, Manuel Carrasco, Marc Anthony, Camilo, Farruko y Ana Mena, entre muchos otros.

Una experiencia que va más allá de los conciertos

Una de las claves del modelo Starlite Occident es que la experiencia no termina cuando comienza el concierto. El festival plantea un recorrido que combina música, gastronomía y ocio nocturno en un mismo espacio.

Antes de acceder a los conciertos, los asistentes pueden elegir entre diferentes propuestas gastronómicas.

Entre ellas se encuentran Tanabata, de cocina nikkei; Temazo, especializado en brasa; Raffaella, con propuesta italiana; Ánima, de inspiración mexicana, y Sandra's Caviar Bar, además de diferentes opciones de finger food.

Después, se vive el centro de la experiencia en el Auditorio, un espacio al aire libre integrado en la propia cantera. Su aforo reducido y su acústica natural buscan favorecer una conexión especialmente cercana entre el artista y el público.

El Auditorio se encuentra en un entorno natural privilegiado. Cedida

Y, cuando termina el concierto, la noche continúa en Starlite Night Club, con DJs, actuaciones exclusivas y una programación que prolonga la experiencia hasta la madrugada.

Marbella convertida en un destino internacional

Cuando Starlite Occident nació hace quince años, su apuesta era transformar una espacio natural - la Cantera de Nagüeles- en un escenario musical diferente. Desde entonces, el proyecto ha evolucionado hasta convertirse en uno de los formatos más singulares de la industria del entretenimiento.

Su principal elemento diferencial continúa siendo su formato boutique, basado en la cercanía entre artistas y público, una cuidada propuesta de hospitalidad y una experiencia musical de alta calidad.

El resultado es un festival que ha conseguido crecer sin perder una de sus características originales: la posibilidad de disfrutar de grandes artistas en un entorno natural y con un aforo reducido frente al de otros grandes eventos musicales.

Durante estos años, Starlite Occident ha contribuido a situar Marbella en el mapa internacional del entretenimiento y se ha convertido en un punto de encuentro para artistas, visitantes internacionales y personalidades de distintos ámbitos.

El impacto económico de Starlite Occident en Marbella

El crecimiento del festival también se refleja en su impacto económico. Cada verano, Starlite Occident moviliza a más de 350.000 asistentes, de los que el 48,3% viene de fuera de España.

Esta llegada de visitantes genera un efecto tractor sobre diferentes sectores de la economía local: desde la hostelería y el comercio hasta la movilidad y los servicios turísticos.

Según los datos facilitados por la organización, el festival genera un impacto estimado de 315,5 millones de euros anuales en el PIB español y contribuye a la creación de 6.450 empleos indirectos por edición.

A estos puestos se suman más de 1.000 empleos directos vinculados a la operativa del festival. Unas cifras que reflejan cómo el evento ha pasado de ser una propuesta cultural a convertirse en un importante motor turístico y económico.

Quince años después de aquella primera apuesta por convertir una cantera marbellí en un escenario único, el proyecto ha conseguido consolidar un modelo propio que cada año se presenta como una de las grandes citas del verano mediterráneo.

"El festival ideal para visitar hasta el 29 de agosto: más de 40 conciertos y puestos gastronómicos en un entorno natural" es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Starlite Occident Marbella.