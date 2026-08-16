Javier, propietario de 12 pisos: “Si lo vendo a 180.000€ y gano 20.000€, el Estado se embolsa 43.000€”

Las claves

Las claves Generado con IA Javier Medina, propietario de 12 pisos, denuncia la elevada presión fiscal sobre los propietarios en España. El fuerte incremento de la demanda permite a los propietarios aplicar estrictos criterios de selección para los inquilinos. Javier ejemplifica que tras vender un piso con una ganancia de 45.000 euros, el Estado recauda 43.000 euros en impuestos y él solo obtiene 20.000 euros de beneficio. Entre los requisitos para alquilar Javier menciona el seguro de impagos y excluye a personas afiliadas a sindicatos de inquilinos o con ideología comunista.

El mercado inmobiliario en España destaca por su complejidad y se ha convertido en una fuente constante de angustia para miles de ciudadanos, incapaces de asumir los continuos incrementos en el precio de la vivienda.

Desde la perspectiva de propietarios e inversores, esta fuerte demanda les otorga un amplio margen para aplicar rigurosos criterios de selección a los arrendatarios.

En este contexto, el inversor Javier Medina analizó en laSexta Xplica la realidad del sector desde la óptica de quien no solo filtra inquilinos, sino que también soporta una elevada presión fiscal por parte del Estado.

¿Cómo es ser propietario en España?

Lo primero que destacó el propietario a la hora de hablar del mercado de la vivienda es que "es sacar una vivienda al alquiler y vuela, hay tanta necesidad de vivienda que vuela".

"De hecho yo ahora he terminado una reforma en la que saco al mercado cuatro viviendas nuevas a un precio relativamente económico, en torno a los 650 euros a unos 25 minutos de Valencia y me voy a encontrar con que publicas el anuncio y en 24 horas voy a convocar a todo el mundo porque va a estar alquilado en la primera visita", expresó el inversor.

Esta situación ha convertido a los propietarios en una especie de reyes que tienen el control de seleccionar quién será el afortunado de vivir en su inmueble: "Los requisitos van a ser, viendo la demanda que hay y viendo los discursos que hay, yo voy a decidir quién entra a mi piso", comentó Medina.

¿Cuáles son los requisitos de Javier Medina? "Primero, que pase el seguro de impagos, segundo, si puedo detectar ese discurso de sindicatos de inquilinos, si puedo reconocer si está afiliado no lo alquilaría (...) a un comunista tampoco porque no creen en la propiedad privada, sería ilógico", destacó el inversor.

Así, el propietario de 12 pisos comentó que "el problema real es cuando yo soy un malvado especulador y compro una vivienda hecha polvo por 100.000 euros y le hago una reforma de 30.000 euros y lo amueblo por 5.000 euros, esos 135.000 euros los vendo a 180.000 euros", calculó.

Ahora bien, aquí está el problema de los propietarios en España. "Esos supuestos 45.000 euros que me quedan a mí de beneficio, hay un Estado que viene y me dice 'oye, de la compra te quito 10.000 euros de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra, 6.300 euros de la reforma, 1.050 euros del mobiliario y otros 1.000 euros de licencias", enumeró los impuestos el inversor.

"Resulta que a mí me quedan 26.500 euros, pero es que cuando ese dinero me lo llevo al bolsillo, llega otra vez el Estado y me dice en la Renta, en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, y la plusvalía municipal, que me quita otros 6.500 euros, por lo tanto mi beneficio es de 20.000 euros", continuó.

Teniendo todos estos valores en cuenta, el propietario se sinceró y finalizó su argumento expresando que "el Estado se ha embolsado 43.000 euros de impuestos, mientras yo he obtenido un beneficio de únicamente 20.000 euros".