Virginia, joven enfermera española en Noruega: "Me pagaron 500 euros por trabajar siete horas un día festivo"

Las claves

Las claves Generado con IA Virginia Benítez, enfermera malagueña de 27 años, trabaja en Bergen, Noruega, donde asegura recibir mejores condiciones laborales y salariales que en España. Por un turno de 7 horas en día festivo, Virginia cobró 500 euros, el equivalente a unos 70 euros por hora, muy superior a su salario anterior en Málaga. En Noruega, la jornada estándar es de 37,5 horas semanales y el salario medio de enfermería ronda los 5.000 euros al mes, frente a los 1.800 euros mensuales en España. Virginia destaca la importancia del bienestar del trabajador en el sistema sanitario noruego y valora el ambiente laboral sin estrés, aunque reconoce el sacrificio emocional y cultural de emigrar.

Virginia Benítez, una joven enfermera de 27 años y originaria de Málaga, relata su experiencia laboral en Bergen, Noruega, por sus redes sociales (@viirhappy).

Su testimonio ha puesto el foco en la enorme brecha en las condiciones de trabajo y salariales entre el sistema sanitario español y el nórdico, donde la joven asegura haber encontrado un modelo que prioriza el bienestar del trabajador para garantizar un cuidado de calidad al paciente.

Según relató en sus redes sociales, un simple cambio de turno solicitado con un día de antelación puede suponer cobrar el doble de lo habitual: "He cobrado el doble de un día para otro porque aquí se valora el tiempo del trabajador".

Por una jornada de apenas 7 horas en un día festivo, Virginia, recibió unos 70 euros por hora, lo que resultó en un total de 500 euros por un solo turno.

Para la joven esta cifra contrasta radicalmente con su realidad previa en Málaga, donde trabajaba "sin parar" cubriendo múltiples turnos para alcanzar un sueldo de unos 1.800 euros mensuales.

Calidad de vida

Más allá del salario —que en Noruega ronda una media de 5.000 euros mensuales frente a una jornada estándar de 37,5 horas semanales— Virginia destaca el factor psicológico, en una entrevista para La Vanguardia

En Bergen, el ritmo laboral es significativamente más pausado: "Se trabaja sin estrés", afirma la enfermera, subrayando que esta calma repercute directamente en un mejor ambiente laboral y una atención más humana.

Sin embargo, no todo es sencillo. Virginia advierte que empezar de cero requiere un gran sacrificio emocional y cultural.

Virginia salió de Málaga en 2023 buscando una oportunidad que su ciudad natal no le ofrecía, donde cobraba unos 1.800 euros trabajando "sin parar" y cubriendo múltiples turnos.

Llegó a través de una empresa de trabajo temporal que cubría sus gastos de alojamiento y suministros a cambio de un compromiso de unas 3.000 horas (aproximadamente dos años y medio de trabajo).

Si el trabajador decide abandonar antes la empresa, debe abonar una multa de 4.000 euros, cantidad que se reduce conforme pasa el tiempo.

Balance positivo

Tras tres años en el país nórdico, el balance para Benítez es claramente favorable. Aunque confiesa echar de menos a su familia y el clima español, asegura que ha descubierto que prioriza tener calidad de vida.

Actualmente, se plantea establecerse definitivamente en Bergen junto a su pareja e incluso adquirir una vivienda en la ciudad: "No me quiero ir y, si en algún momento quieren prescindir de mí, igualmente quiero hacer mi vida aquí".