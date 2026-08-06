Meter media patata cruda dentro del calzado en verano: para qué sirve y por qué los expertos lo recomiendan

Las claves

Las claves Generado con IA Introducir media patata cruda en el calzado durante varias horas ayuda a absorber la humedad y reducir el mal olor en verano. El truco no elimina bacterias ni sustituye la limpieza, pero puede ser un complemento útil para mantener el calzado más fresco. La patata es utilizada en otros remedios caseros, como limpiar plata, eliminar manchas de óxido y limpiar cristales gracias a su almidón y capacidad absorbente. Especialistas recomiendan también una correcta higiene de pies, cambiar los calcetines a diario y airear los zapatos para evitar el mal olor.

Con el verano en pleno apogeo, el aumento de las temperaturas trae consigo uno de los problemas más habituales relacionados con el calzado: el mal olor.

El sudor, la humedad y la proliferación de bacterias en el interior de las zapatillas o los zapatos cerrados crean el ambiente perfecto para que aparezcan los olores desagradables. Aunque existen productos específicos para combatirlos, cada vez son más las personas que recurren a remedios caseros.

Uno de los más curiosos consiste en introducir media patata cruda dentro de cada zapato durante varias horas. A pesar de que pueda parecer un truco sin fundamento, diversos especialistas en limpieza y cuidado del calzado señalan que puede ayudar a absorber parte de la humedad acumulada.

¿Cómo quitar el mal olor?

Eliminar el mal olor pasa, en primer lugar, por reducir la humedad que se acumula en el interior del calzado, ya que es el ambiente donde proliferan las bacterias responsables del olor.

Además de mantener una buena higiene de los pies, cambiar los calcetines a diario y dejar que los zapatos se aireen entre usos, existen algunos remedios caseros que pueden ayudar.

Uno de los más populares consiste en introducir media patata cruda dentro de cada zapato durante varias horas para absorber parte de esa humedad y mejorar el olor de forma natural.

Aunque no sustituye una limpieza profunda ni elimina las bacterias, sí puede ser un complemento útil para mantener el calzado más fresco, especialmente durante el verano.

¿Para qué sirve?

La patata cruda contiene una elevada proporción de agua y almidón, además de poseer una estructura vegetal capaz de captar parte de la humedad presente en espacios cerrados durante un tiempo limitado.

Al colocar media patata dentro de cada zapato durante varias horas —preferiblemente durante toda la noche—, esta puede ayudar a absorber parte de la humedad acumulada en el interior.

De esta manera, el ambiente resulta menos favorable para la proliferación bacteriana y el olor puede disminuir.

Eso sí, hay que tener en cuenta que este remedio no elimina las bacterias ni sustituye una limpieza adecuada del calzado.

Otros usos de la patata

Además de este curioso truco para el calzado, la patata lleva décadas utilizándose en distintos remedios domésticos gracias a sus propiedades absorbentes y a su contenido en almidón.

Entre los usos más conocidos se encuentran:

Limpiar objetos de plata , ya que el almidón ayuda a recuperar parte de su brillo.

, ya que el almidón ayuda a recuperar parte de su brillo. Eliminar pequeñas manchas de óxido en utensilios metálicos cuando se mezcla con bicarbonato de sodio.

en utensilios metálicos cuando se mezcla con bicarbonato de sodio. Limpiar cristales o espejos, utilizando una rodaja de patata antes de pasar un paño seco para mejorar el acabado.

utilizando una rodaja de patata antes de pasar un paño seco para mejorar el acabado. Reducir temporalmente pequeñas manchas en las manos producidas por alimentos como la remolacha o algunas frutas.

Aunque muchos de estos remedios forman parte de la tradición popular, conviene recordar que no sustituyen los productos específicos cuando el problema es persistente.

En el caso del mal olor del calzado, si este continúa a pesar de mantener una buena higiene y una correcta ventilación de los zapatos, puede ser recomendable cambiar de calzado o incluso consultar con un profesional.