Alberto Serrano: “En una nave de trasteros, con más de 500 puertas, el beneficio es de 35.000 euros al mes”

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Serrano fundó Trasteros Plus en 2012 con una inversión inicial de 32.000 euros y préstamos adicionales. El negocio ha crecido hasta contar con 7.000 trasteros y una plantilla de cerca de veinte empleados. Los trasteros pequeños son los más rentables, cobrando un precio mayor por metro cuadrado. Un centro con más de 500 puertas puede generar beneficios de hasta 35.000 euros al mes.

El negocio se ha hecho visible en España a través de la televisión. Programas como ‘¿Quién da más?’ mostraban cómo diferentes personas pujaban por trasteros que subastaban su interior ante la falta de pago de quienes los alquilaban. Y a veces la puja resultaba beneficiosa, y otras, no tanto.

En España, Alberto Serrano vio el negocio y se puso manos a la obra. Así nació Trasteros Plus en 2012, abriendo su primer centro un año después.

¿Capital inicial? 32.000 euros. A ello hubo que añadir un préstamo preconcedido de 60.000 euros de su tarjeta de crédito, más préstamos personales.

Inicios

Esa primera nave contaba con 60 puertas, y era alquilada. Luego vino una segunda fase de otras 60 puertas a los 3 meses, y otra más a los seis meses.

“El centro se llenó entre 2015 y 2015”, afirma Alberto Serrano en el canal de YouTube de Adrián G. Martín.

En 2016 el siguiente paso fue alquilar la nave colindante, y ya en 2018, otra calle trasera. En total, tres naves que, en conjunto, sumaban 5.000 metros cuadrados y 1.000 puertas.

A partir de ahí, todo fue crecer: ya son 7.000 trasteros y una plantilla cercana a la veintena de trabajadores. Una expansión en la que ha jugado un papel clave tanto la automatización como la ubicación estratégica.

“Una sola persona puede encargarse fácilmente de gestionar entre 2 y 3 centros, es decir, unas 1.000 o 1.500 puertas”, afirma. Y añade que se podría duplicar el tamaño del negocio con sólo dos o tres empleados más.

¿Cuál es el espacio más rentable? “Los trasteros pequeños ya que se cobra un precio sustancialmente mayor por metro cuadrado”, indica.

Beneficios

Y, si hablamos de clientes, el 80% son particulares o familias, y el 20% restante, empresas o autónomos. ¿Precio que pagan? Entre 50 y 100 euros al mes los primeros, y entre 100 y 200 euros mensuales, los segundos.

Sobre la rentabilidad, varía según el tamaño. Así, para los pequeños (menos de 200 puertas), el beneficio neto está alrededor de 5.000 euros al mes.

Mientras que para los medianos, hasta las 500 puertas, supera los 17.000 euros al mes. Por último, los grandes, con más de 500 puertas, está en 35.000 euros al mes.

“La ocupación ideal se sitúa en el 85%. Si un centro está al 100%, significa que los precios son demasiado bajos y se deben implementar tarifas dinámicas, como las aerolíneas, para maximizar ingresos”, concluye Alberto Serrano.